Освобожденные ВСУ от рашисских оккупантов территории все еще остаются опасными для украинцев, поэтому "Авто 24" вместе с военными и спасателями подготовил несколько советов по поведению водителей в новых обстоятельствах.

После боевых действий на местности часто остаются взрывоопасные предметы. Во-первых, они могут быть скрыты: установленные в земле мины, закрепленные между деревьями растяжки из проволоки и гранат, отдельные предметы, заминированные для поражения того, кто их попытается пошевелить.

Этот “Жигуль” всего лишь пытался запарковаться на обочине дороги на Черниговщине. Но на обочине была мина.

Во-вторых, те или иные опасные боеприпасы могут быть оставлены военными ненамеренно – брошены в разбитой технике, потеряны во время боя, спрятаны от врага при отступлении или просто не разорвавшиеся при использовании по назначению.

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Собственно, для водителя нет большой разницы, как оказался на дороге снаряд, на который может наехать его машина. Поэтому нужно просто избегать посещения мест, где велика возможность подрыва.

Грунтовые дороги. Саперы говорят, что проселки в местах недавних боев минировали почти обязательно. Поэтому не сворачивайте с асфальта на полевые дороги, если на них нет меток саперов о разминировании.

Лесополосы, в том числе расположенные вдоль магистральных автодорог. Очень часто бои шли на дорогах и рядом с ними, и тогда лесополосы служили военным и укрытием, и путями для скрытного перемещения. Соответственно, подразделения часто минировали эти маршруты, чтобы противник не застал их врасплох.

Пикап ремонтной службы харьковских энергетиков взорвался на грунтовой дороге вблизи населенного пункта.

Места боевых действий. Признаком опасности для вас должны быть окопы, земляные укрепления, противотанковые ежи, нарушенный дерн, поврежденные деревья и прочая растительность.

Отдельно подчеркиваем опасность экскурсий к подбитой военной технике – грузовикам, танкам, бронемашинам. Черные пятна сажи и масла на земле – еще один характерный маркер опасности: это место, где сгорела боевая машина, от которой при взрыве во все стороны могли разлететься неразорвавшиеся боеприпасы.

Обочины и кюветы там, где стояли блокпосты. Там, где военные подразделения стояли более или менее длительное время, могут быть как заминированные тропы и предметы, так и просто утерянные взрывоопасные боеприпасы.

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Площадки, где стояли военные. Поляны, в частности опушки лесов и лесополос, часто были местом, где разворачивали огневые позиции артиллерии, где заправляли и загружали боеприпасами танки и бронемашины. Признаки этого – вытоптанная, разрытая почва, упаковочные ящики от боеприпасов, остатки другого военного снаряжения.

Предметы на земле. Разного рода вещи, в том числе предметы вполне мирного назначения, могут быть заминированы врагом при отступлении. Не трогайте их вообще.

Современные боеприпасы часто выглядят нетипично, но всегда смертельно опасны: заряды кассетного снаряда (первые фото), противопехотная мина, противотанковая мина.

При обнаружении боеприпасов и похожих на них подозрительных предметов вызывайте спасателей. Сам предмет нужно обозначить чем-нибудь ярким, а самому отойти подальше до приезда специалистов. Специальные группы разминирования действуют во всех регионах, освобожденных от российских войск.

Рекомендация “Авто 24”

Надо воздерживаться от поездок по местам, где недавно были бои и дислоцировались военные подразделения, пока официально не будет объявлено, что эти дороги проверены саперами. Даже если тем или иным проселком кто-то уже ездил после освобождения территории, это не значит, что дорога не скрывает в себе опасный боеприпас. При этом имейте в виду, что на площадях, куда редко заходят люди и заезжают машины, разминирование может производиться только по вызову – то есть случайно найти в земле снаряд там можно будет и через десяток лет.

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