Звільнені ВСУ від рашиських окупантів території все ще залишаються небезпечними для українців, тож “Авто 24” разом з військовими та рятувальниками підготував кілька порад щодо поведінки водіїв у нових для них обставинах.
Після бойових дій на місцевості часто залишаються вибухонебезпечні предмети. По-перше, вони можуть бути схованими: встановлені у землі міни, закріплені між деревами розтяжки з дроту та гранат, окремі предмети, заміновані для ураження того, хто їх спробує поворушити.
Водій цього “Жигуля” намагався запаркуватись на узбіччі дороги на Чернігівщині. Але на узбіччі була міна.
По-друге, ті чи інші небезпечні боєприпаси можуть бути залишеними військовими ненавмисне – покинуті у розбитій техніці, загублені під час бою, заховані від ворога при відступі або просто такі, що не розірвалися при використанні за призначенням.
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Власне, для водія немає великої різниці, в який спосіб опинився на дорозі снаряд, на який може наїхати його машина. Тому треба просто уникати відвідування місць, де велика ймовірність підриву.
- Грунтові дороги. Сапери кажуть, що путівці у місцях нещодавніх боїв мінувалися майже обов’язково. Тому не звертайте з асфальту на польові шляхи, якщо на них немає позначок саперів про розмінування.
- Лісосмуги, у тому числі ті, що розташовані вздовж магістральних автошляхів. Дуже часто бої точилися на автошляхах та поряд з ними, і тоді лісосмуги служили військовим і укриттям, і шляхами для непомітного переміщення. Відповідно, підрозділи часто мінували ці маршрути, щоб противник не застав їх зненацька.
Пікап ремонтної служби харківських енергетиків підірвався на грунтовій дорозі неподалік населеного пункту.
- Місця бойових дій. Ознакою небезпеки для вас мають бути окопи, земляні укріплення, покинуті протитанкові їжаки, порушена трава, дерева та інша рослинність.
- Окремо наголошуємо на небезпеці екскурсій до підбитої військової техніки – вантажівок, танків, бронемашин. Чорні плями сажі та мастила на землі – ще один характерний маркер небезпеки: це місце, де згоріла бойова машина, від якої під час вибуху в усі боки могли розлетітися боєприпаси, які не розірвалися.
- Узбіччя та кювети там, де стояли блокпости. Там, де військові підрозділи стояли більш-менш тривалий час, можуть бути як заміновані стежки та предмети, так і просто загублені вибухонебезпечні боєприпаси.
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- Майданчики, де стояли військові. Галявини, зокрема край лісу та лісосмуги, часто були місцем, де були розгорнуті вогневі позиції артилерії, де заправляли та завантажували боєприпасами танки та бронемашини. Ознаки цього – витоптаний, розритий грунт, пакувальні ящики від боєприпасів, залишки іншого військового спорядження.
- Предмети на землі. Різного роду речі, у тому числі предмети цілком “мирного” призначення, можуть бути заміновані ворогом при відступі. Не чіпайте їх взагалі.
Сучасні боєприпаси часто мають нетиповий вигляд, але завжди смертельно небезпечні: заряди касетного снаряда (перші фото), протипіхотна міна, протитанкова міна.
При виявленні боєприпасів та схожих на них підозрілих предметів викликайте рятувальників. Предмет треба позначити чимось яскравим, а самому відійти подалі до приїзду фахівців. Спеціальні групи розмінування діють в усіх регіонах, звільнених від російських військ.
Рекомендація “Авто 24”
Треба утримуватися від поїздок по місцях, де нещодавно були бої і дислокувалися військові підрозділи – аж доти, поки офіційно не буде оголошено, що ці шляхи перевірені саперами. Навіть якщо тим чи іншим путівцем хтось уже їздив після звільнення території, це не значить, що дорога насправді не приховує у собі небезпечний боєприпас. При цьому майте на увазі, що на площах, куди нечасто заходять люди та заїжджають машини, розмінування буде проводитись лише за викликом – тобто випадково знайти у землі снаряд там можна буде і через десяток років.
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