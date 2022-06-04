Звільнені ВСУ від рашиських окупантів території все ще залишаються небезпечними для українців, тож “Авто 24” разом з військовими та рятувальниками підготував кілька порад щодо поведінки водіїв у нових для них обставинах.

Після бойових дій на місцевості часто залишаються вибухонебезпечні предмети. По-перше, вони можуть бути схованими: встановлені у землі міни, закріплені між деревами розтяжки з дроту та гранат, окремі предмети, заміновані для ураження того, хто їх спробує поворушити.

Водій цього “Жигуля” намагався запаркуватись на узбіччі дороги на Чернігівщині. Але на узбіччі була міна.

По-друге, ті чи інші небезпечні боєприпаси можуть бути залишеними військовими ненавмисне – покинуті у розбитій техніці, загублені під час бою, заховані від ворога при відступі або просто такі, що не розірвалися при використанні за призначенням.

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Власне, для водія немає великої різниці, в який спосіб опинився на дорозі снаряд, на який може наїхати його машина. Тому треба просто уникати відвідування місць, де велика ймовірність підриву.

Грунтові дороги. Сапери кажуть, що путівці у місцях нещодавніх боїв мінувалися майже обов’язково. Тому не звертайте з асфальту на польові шляхи, якщо на них немає позначок саперів про розмінування.

Лісосмуги, у тому числі ті, що розташовані вздовж магістральних автошляхів. Дуже часто бої точилися на автошляхах та поряд з ними, і тоді лісосмуги служили військовим і укриттям, і шляхами для непомітного переміщення. Відповідно, підрозділи часто мінували ці маршрути, щоб противник не застав їх зненацька.

Пікап ремонтної служби харківських енергетиків підірвався на грунтовій дорозі неподалік населеного пункту.

Місця бойових дій. Ознакою небезпеки для вас мають бути окопи, земляні укріплення, покинуті протитанкові їжаки, порушена трава, дерева та інша рослинність.

Окремо наголошуємо на небезпеці екскурсій до підбитої військової техніки – вантажівок, танків, бронемашин. Чорні плями сажі та мастила на землі – ще один характерний маркер небезпеки: це місце, де згоріла бойова машина, від якої під час вибуху в усі боки могли розлетітися боєприпаси, які не розірвалися.

Узбіччя та кювети там, де стояли блокпости. Там, де військові підрозділи стояли більш-менш тривалий час, можуть бути як заміновані стежки та предмети, так і просто загублені вибухонебезпечні боєприпаси.

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Майданчики, де стояли військов і. Галявини, зокрема край лісу та лісосмуги, часто були місцем, де були розгорнуті вогневі позиції артилерії, де заправляли та завантажували боєприпасами танки та бронемашини. Ознаки цього – витоптаний, розритий грунт, пакувальні ящики від боєприпасів, залишки іншого військового спорядження.

Предмети на землі. Різного роду речі, у тому числі предмети цілком “мирного” призначення, можуть бути заміновані ворогом при відступі. Не чіпайте їх взагалі.

Сучасні боєприпаси часто мають нетиповий вигляд, але завжди смертельно небезпечні: заряди касетного снаряда (перші фото), протипіхотна міна, протитанкова міна.

При виявленні боєприпасів та схожих на них підозрілих предметів викликайте рятувальників. Предмет треба позначити чимось яскравим, а самому відійти подалі до приїзду фахівців. Спеціальні групи розмінування діють в усіх регіонах, звільнених від російських військ.

Рекомендація “Авто 24”

Треба утримуватися від поїздок по місцях, де нещодавно були бої і дислокувалися військові підрозділи – аж доти, поки офіційно не буде оголошено, що ці шляхи перевірені саперами. Навіть якщо тим чи іншим путівцем хтось уже їздив після звільнення території, це не значить, що дорога насправді не приховує у собі небезпечний боєприпас. При цьому майте на увазі, що на площах, куди нечасто заходять люди та заїжджають машини, розмінування буде проводитись лише за викликом – тобто випадково знайти у землі снаряд там можна буде і через десяток років.

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