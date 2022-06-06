В Києві почали наносити на нерегульованих переходах «зебру» замість пунктирних ліній.

Відповідно до нових стандартів, які почали діяти наприкінці 2021 року, в Києві почали наносити нову розмітку. Тепер на регульованих пішохідних переходах використовується така ж розмітка, як і на нерегульованих – 1.14.1 "зебра", замість колишньої 1.14.2 (пунктирна лінія на краях переходу).

Такі зміни були внесені для того, щоб підвищити видимість пішохідного переходу, повідомляє урбаніст Олександр Рак.

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Втім, деякі пішоходи, які знають правила дорожнього руху, переходять “зебру” без урахування сигналів світлофору. Втім, "зебра" на регульованих переходах застосовується в багатьох європейських країнах. А для водіїв така розмітка більш помітна, тож вона має знизити аварійність в містах.