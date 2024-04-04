Peugeot хочет электрифицировать ваши путешествия с помощью новой концепции SPx. Этот скутер, очевидно, вдохновлен Peugeot 103 1971 года.

Peugeot Motocycles, полностью отделена от французского автопроизводителя компания, является брендом, который сделал себе имя за последние годы. Недавно бренд был приобретен немецкой холдинговой компанией Mutares и с тех пор начал достаточно агрессивную экспансию.

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В Европе предложение Peugeot включает пригородные скутеры, такие как Django, а также трехколесные модели, такие как Metropolis. Недавно компания вышла на премиум-сегмент, выпустив макси-скутер для приключений под названием XP400 и спортивный, удобный для начинающих байк под названием PM01. Похоже, что инновации бренда не угасают, и тому подтверждение его новая концепция под названием SPx.

Углубляясь в историю компании, SPx берет свое начало в 1971 году с мопедом Peugeot 103. В то время последний считался не просто средством мобильности, воплощающим такие ценности, как свобода и независимость. 103 предлагал обычным людям простой способ передвижения, освобождая их от плохо развитой французской системы общественного транспорта.

Peugeot 103

Peugeot 103 современной эпохи

Сегодня, более полувека спустя, SPx воплощает ту же концепцию, что и мопед, с которого все началось. Но в наши дни люди имеют разные ценности и приоритеты, и это отражено в дизайне SPx.

Peugeot говорит, что минимализм, устойчивость и стремление к личной свободе является основой новой концепции, и поэтому SPx является электрическим. Он также легкий благодаря алюминиевой цельной раме. Все это выглядит футуристично, но Peugeot пока не раскрывает производительность и технические характеристики скутера. Но есть хороший шанс, что его можно будет сравнить с мотоциклом объемом 125cc.

Большинство электрических инноваций, которые мы видели в последнее время, приняли форму небольших компактных транспортных средств, поскольку высокопроизводительные варианты остаются редкостью, в отличие от своих компактных братьев и сестер. Похоже, что производители сделали шаг назад в плане производительности, особенно когда речь идет об электрических мотоциклах и скутерах, поскольку многие из них ориентированы на новичков.

Как энтузиасты, мы стремимся к высокопроизводительным предложениям, которые ставят азарт и удовольствие превыше всего. Однако факт остается фактом: многие из этих пользователей не являются энтузиастами, а скорее людьми, которые стремятся добраться из пункта А в пункт Б с минимальными затратами. Удовольствие от вождения здесь на последнем месте.