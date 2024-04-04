Peugeot хоче електрифікувати ваші подорожі за допомогою нової концепції SPx. Цей скутер, очевидно, натхненний Peugeot 103 1971 року.

Peugeot Motocycles, повністю відокремлена від французького автовиробника компанія, є брендом, який зробив собі ім’я за останні роки. Нещодавно бренд був придбаний німецькою холдинговою компанією Mutares і з того часу розпочав досить агресивну експансію.

Читайте також: Тест-драйв Peugeot 2008: більше азарту, більше технологій

У Європі пропозиція Peugeot включає приміські скутери, такі як Django, а також триколісні моделі, такі як Metropolis. Нещодавно компанія вийшла на преміум-сегмент, випустивши максі-скутер для пригод під назвою XP400 і спортивний, зручний для початківців байк під назвою PM01. Схоже, що інновації бренду не згасають, і тому підтвердження його нова концепція під назвою SPx.

Заглиблюючись у історію компанії, SPx бере свій початок у 1971 році з мопедом Peugeot 103. У той час останній вважався не просто засобом мобільності, що втілює такі цінності, як свобода та незалежність. 103 пропонував звичайним людям простий спосіб пересування, звільняючи їх від погано розвиненої французької системи громадського транспорту.

Peugeot 103

Peugeot 103 сучасної епохи

Сьогодні, понад півстоліття потому, SPx втілює ту ж концепцію, що й мопед, з якого все почалося. Але в наші дні люди мають різні цінності та пріоритети, і це відображено в дизайні SPx.

Peugeot каже, що мінімалізм, стійкість і прагнення особистої свободи є основою нової концепції, і тому SPx є електричним. Він також легкий завдяки алюмінієвій цільній рамі. Все це виглядає футуристично, але Peugeot поки не розкриває продуктивність і технічні характеристики скутера. Але є хороший шанс, що його можна буде порівняти з мотоциклом об’ємом 125cc.

Більшість електричних інновацій, які ми бачили останнім часом, прийняли форму невеликих компактних транспортних засобів, оскільки високопродуктивні варіанти залишаються рідкістю, на відміну від своїх компактних братів і сестер. Схоже, що виробники зробили крок назад у плані продуктивності, особливо коли мова йде про електричні мотоцикли та скутери, оскільки багато з них орієнтовані на новачків.

Як ентузіасти, ми прагнемо до високопродуктивних пропозицій, які ставлять азарт і задоволення понад усе. Однак факт залишається фактом: багато з цих користувачів не є ентузіастами, а скоріше людьми, які прагнуть дістатися з пункту А в пункт Б з мінімальними витратами. Задоволення від водіння тут на останньому місці.