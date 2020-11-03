Восстановленные спортивные хэтчбеки Peugeot 205 GTI начнут продавать со следующего года, после празднования 210-й годовщины компании.

Подразделение Aventure Peugeot занимается реставрацией исторических машин бренда, которые видели лучшие дни. Недавно мастера начали восстанавливать янгтаймеры-205 GTI. Полностью отреставрированные машины получат сертификат подлинности и будут продаваться.

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Первым экземпляром от Aventure Peugeot стал черный 205 GTI конца 80-х с потрепанным внешним видом и немного более ухоженным салоном. Под капотом у него установлен 1,9-литровый мотор мощностью в 128 лошадиных сил, который двигает машину массой всего 875 кило.

205 был чрезвычайно популярным автомобилем своего времени, Peugeot продал более 330 000 хэтчбеков и кабриолетов, построенных частично Pininfarina. Хотя обычные 205 с 1,6-литровым мотором можно приобрести за довольно скромные деньги, 205 GTI даже с годами не становятся дешевле, независимо от состояния.

Фото: реставрация Peugeot 205 GTI / Peugeot

С 2001 года Aventure Peugeot также занимается реставрацией Citroën, а с недавних пор фирма выросла в Aventure Peugeot Citroën DS, охватывая все аспекты группы PSA.

В течение последних семи лет Aventure Peugeot реорганизовывает свою складскую логистику, чтобы создать запас старинных деталей. Фирма также будет призывать своих традиционных субподрядчиков предоставить любые недостающие компоненты, указывая, что аддитивное 3D-производство всегда будет оставаться вариантом, если деталь больше не будет доступна.