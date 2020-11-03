Відновлені спортивні хетчбеки Peugeot 205 GTI почнуть продавати з наступного року, після святкування 210-ї річниці компанії.

Підрозділ Aventure Peugeot займається реставрацією історичних машин бренду, які бачили кращі дні. Нещодавно майстри почали відновлювати янгтаймери – 205 GTI. Повністю відреставровані машини отримають сертифікат автентичності та будуть продаватись.

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Першим примірником від Aventure Peugeot став чорний 205 GTI кінця 80-х з пошарпаним зовнішнім виглядом і дещо доглянутішим салоном. Під капотом у нього встановлений 1,9-літровий мотор потужністю у 128 кінських сил, котрий рухає машину масою усього 875 кіло.

205 був надзвичайно популярним автомобілем свого часу, Peugeot продав понад 330 000 хетчбеків та кабріолетів, побудованих частково Pininfarina. Хоча звичайні 205 з 1,6-літровим мотором можна придбати за досить скромні гроші, 205 GTI навіть з роками не стають дешевшими, незалежно від стану.

Фото: реставрація Peugeot 205 GTI / Peugeot

З 2001 року Aventure Peugeot також займається реставрацією Citroën, а віднедавна фірма виросла у Aventure Peugeot Citroën DS, охоплюючи всі аспекти групи PSA.

Протягом останніх семи років Aventure Peugeot реорганізовує свою складську логістику, щоб створити запас старовинних деталей. Фірма також буде закликати своїх традиційних субпідрядників надати будь-які відсутні компоненти, вказуючи, що адитивне 3D-виробництво завжди залишатиметься варіантом, якщо деталь більше не буде доступна.