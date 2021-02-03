Промежуточное обновление обеспечило электрическому минивэну лучшую производительность в виде опции.

Компания Peugeot слегка модернизировала электрический фургон e-Traveler, а вместе с тем предложила для него новый аккумуляторный блок.

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Блок мощностью 75 киловатт-часов теперь предлагается в качестве альтернативы стандартной батарее на 50 киловатт-часов. Новый блок питания обеспечивает пробег на одном заряде в 322 километра по стандарту WLTP2, что является значительным улучшением показателя пробега в 95 километров с меньшим блоком.

Мощность обеспечивается компактным электродвигателем, который генерирует 134 лошадиные силы мощности и крутящий момент в 260 ньютон-метров.

Фото: Peugeot e-Traveller 2021 года / Peugeot

С визуальной точки зрения обновленный e-Traveler ничем не отличается от предыдущей версии.

Клиенты, которые выберут новую версию, получат такие вещи, как цифровая панель приборов, информационно-развлекательная система с эксклюзивной графикой и спутниковая навигация TomTom 3D, селектор режима езды, что позволяет пользователям переключаться между Eco, Normal и Power, электрический стояночный тормоз и тому подобное.

Электронный путешественник уже доступен в Германии, где он предлагается в двух уровнях комплектации – Active и Allure. Стоимость модели с батареей на 50 киловатт-часов начинается с 55 900 евро и 63 160 евро соответственно. Минивэн с новым опционным аккумулятором стоит от 61 900 евро и 69 160 евро соответственно.