Проміжне оновлення забезпечило електричному мінівену кращу продуктивність у вигляді опції.

Компанія Peugeot злегка модернізувала електричний фургон e-Traveler, а разом з тим запропонувала для нього новий акумуляторний блок.

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Блок потужністю 75 кіловат-годин тепер пропонується у якості альтернативи стандартній батареї на 50 кіловат-годин. Новий блок живлення забезпечує пробіг на одному заряді у 322 кілометри за стандартом WLTP2, що є значним поліпшенням показника пробігу у 95 кілометрів з меншим блоком.

Потужність забезпечується компактним електродвигуном, який генерує 134 кінські сили потужності і крутний момент у 260 ньютон-метрів.

Фото: Peugeot e-Traveller 2021 року / Peugeot

З візуальної точки зору оновлений e-Traveler нічим не відрізняється від попередньої версії.

Клієнти, які оберуть нову версію, отримають такі речі, як цифрова панель приладів, інформаційно-розважальна система з ексклюзивною графікою та супутникова навігація TomTom 3D, селектор режиму їзди, що дозволяє користувачам перемикатися між Eco, Normal та Power, електричне стоянкове гальмо тощо.

Електронний мандрівник вже доступний у Німеччині, де він пропонується у двох рівнях комплектації – Active та Allure. Вартість моделі з акумулятором на 50 кіловат-годин починається з 55 900 євро та 63 160 євро, відповідно. Мінівен з новим опційним акумулятором коштує від 61 900 євро та 69 160 євро, відповідно.