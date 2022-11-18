Мотоциклетное подразделение Peugeot расширяет свои горизонты, выходя за пределы сегмента скутеров.

С тех пор как индийский автомобильный гигант Mahindra полностью приобрел Peugeot Motocycles, мы видели несколько новых моделей под брендом Peugeot, все из которых принадлежали к категории скутеров. Но, похоже, скоро придет время мотоциклов.

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Mahindra имеет большие планы по Peugeot Motocycles, особенно в Европе, поэтому расширение ее модельного ряда очень важно. На выставке EICMA 2022 компания Peugeot представила свой первый мотоцикл под названием PM-01 300, голый уличный боец в стиле нео-ретро, прямо входящий в класс рабочего объема 300 куб.

Он оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 292,4 куб.см с жидкостным охлаждением и электронным впрыском топлива. Это дает мотоциклу максимальную мощность 29 лошадиных сил при 9000 об/мин. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую коробку передач. По мощности его можно сравнить с другими 300-кубовыми моделями – вспомните Honda CB300R и BMW G 310 R.

Что касается остальных деталей PM-01 300, то они тоже похожи на основных конкурентов. На картинке мы видим переднюю вилку перевернутого типа. Пера анодированы золотом для более премиального вида. Сзади имеется моноамортизатор с регулируемым предварительным натяжением. Бакй останавливается с помощью передних и задних дисковых тормозов размером 280 и 240 миллиметров соответственно. В стандартной комплектации присутствует ABS. Нейкед-байк обладает 12,5-литровым топливным баком, который, учитывая его скромную мощность, должен обеспечивать большой запас хода между заправками.

Другие особенности включают оборудование, стандартное для этой категории. Naked bike Peugeot имеет полностью светодиодное освещение с уникальным дизайном фар. Полноцветный TFT-дисплей также показывает множество информации и статистику езды, а также предоставляет мотоциклу современной эстетики. В настоящее время цена Peugeot PM-001 300 еще не объявлена. Однако, судя по тому, как выглядит мотоцикл, кажется, что он готов к производству никогда. Скорее всего, его стоимость будет вполне сравнима с конкурентами.