Мотоциклетний підрозділ Peugeot розширює свої горизонти, виходячи за межі сегменту скутерів.

З того часу, як індійський автомобільний гігант Mahindra повністю придбав Peugeot Motocycles, ми бачили кілька нових моделей під брендом Peugeot, усі з яких належали до категорії скутерів. Але, схоже, скоро настане час мотоциклів.

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Mahindra має великі плани щодо Peugeot Motocycles, особливо в Європі, тому розширення її модельного ряду є дуже важливим. На виставці EICMA 2022 компанія Peugeot представила свій перший мотоцикл під назвою PM-01 300, голий вуличний боєць у стилі нео-ретро, який прямо входить до класу робочого об’єму 300 куб.

Він оснащений одноциліндровим двигуном об’ємом 292,4 куб.см з рідинним охолодженням і електронним упорскуванням палива. Це дає мотоциклу максимальну потужність 29 кінських сил при 9000 об/хв. Потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту коробку передач. За потужністю його можна порівняти з іншими 300-кубовими моделями — згадайте Honda CB300R і BMW G 310 R.

Що стосується решти деталей PM-01 300, то вони також схожі на основних конкурентів. На зображенні ми бачимо передню вилку перевернутого типу. Пера анодовані золотом для більш преміального вигляду. Ззаду є моноамортизатор з регульованим попереднім натягом.

Байк зупиняється за допомогою передніх і задніх дискових гальм розміром 280 і 240 міліметрів відповідно. У стандартній комплектації присутня ABS. Нейкед-байк має 12,5-літровий паливний бак, який, враховуючи його скромну потужність, повинен забезпечувати великий запас ходу між заправками.

Інші особливості включають обладнання, яке є стандартним для цієї категорії. Naked bike Peugeot має повністю світлодіодне освітлення з унікальним дизайном фар. Повнокольоровий TFT-дисплей також показує велику кількість інформації та статистику їзди, а також надає мотоциклу сучасної естетики.

Наразі ціна Peugeot PM-001 300 ще не оголошена. Однак, судячи з того, як виглядає мотоцикл, здається, що він готовий до виробництва будь-коли. Скоріш за все його вартість буде цілком порівняна з конкурентами.