Седан и универсал имеют отличия в дизайне передней части.

Компания Peugeot представила новую линейку Peugeot 508. Автомобиль будет предлагаться в кузове седан и универсал, а также в спецверсии Peugeot Sport Engineered.

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Передняя часть стала совсем другой, автомобиль получил новую решетку (разную у седана и универсала), создающую 3D-эффект. Кроме того, он оснащен другими задними фонарями и матричными фарами, модифицированными легкосплавными дисками и целым рядом новых цветов и отделочных материалов. Комплектаций всего две: Allure и GT.

Peugeot 508 и Peugeot 508 SW доступны со 130-сильным бензиновым мотором с 230 Нм крутящего момента, а также в двух гибридных исполнениях мощностью 180 и 225 с 360 Нм крутящего момента. Во всех случаях компанию силовой установки составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка EAT8.

Также есть гибридная версия Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered с силовой установкой мощностью 360 л. и 520 Нм. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.

Новые 508 имеют длинную колесную базу 2,79 м и общую длину 4,75 м (седан) и 4,79 м (универсал) при ширине 1,86 м со сложенными зеркалами.

Цифровую панель приборов можно полностью настроить и персонализировать с помощью разных режимов. В центре приборной панели находится 10-дюймовый сенсорный экран, слегка направленный в сторону водителя.

Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и настраиваемой дистанцией автомобилей, автоматическое экстренное торможение с предупреждением о столкновении, функцию обнаружения пешеходов и велосипедистов днем и ночью на скорости от 7 до 140 км/ч, систему предупреждения о выходе из полосы, мониторинг слепых зон, камеры помощи при парковке и другие системы помощи.