Седан та універсал мають відмінності в дизайні передньої частини.

Компанія Peugeot представила нову лінійку Peugeot 508. Автомобіль пропонуватиметься в кузові седан та універсал, а також у спецверсії Peugeot Sport Engineered.

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Передня частина стала зовсім іншою, автомобіль отримав нову решітку (різну у седана та універсала), яка створює 3D-ефект. Крім того, він оснащений іншими задніми ліхтарями та матричними фарами, модифікованими легкосплавними дисками та цілим рядом нових кольорів та матеріалів обробки. Комплектацій всього дві: Allure та GT.

Peugeot 508 і Peugeot 508 SW доступні зі 130-сильним бензиновим мотором з 230 Нм крутного моменту, а також у двох гібридних виконаннях потужністю 180 і 225 з 360 Нм крутного моменту. У всіх випадках компанію силової установки складає восьмиступінчаста автоматична коробка EAT8.

Також є гібридна версія Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered із силовою установкою потужністю 360 к.с. та 520 Нм. Максимальна швидкість становить 250 км/год, а розгін від 0 до 100 км/год займає 5,2 секунд.

Нові 508 мають довгу колісну базу 2,79 м та загальну довжину 4,75 м (седан) та 4,79 м (універсал) при ширині 1,86 м зі складеними дзеркалами.

Цифрову панель приладів можна повністю налаштувати і персоналізувати за допомогою різних режимів. У центрі панелі приладів знаходиться 10-дюймовий сенсорний екран, злегка спрямований у бік водія.

Автомобіль отримав адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go і дистанцією між автомобілями, що настроюється, автоматичне екстрене гальмування з попередженням про зіткнення, функцію виявлення пішоходів і велосипедистів вдень і вночі на швидкості від 7 до 140 км/год, систему попередження про вихід зі смуг, моніторинг сліпих зон, камери допомоги під час паркування та інші системи допомоги.