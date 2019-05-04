Новые жесткие экологические нормы вынудили отказаться французскую компанию Peugeot от двух известных моделей авто.

Спортивные модели компании Peugeot – 308 GT и 308 GTI будут удалены из линейки производителя в конце 2019 года.

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Все ради улучшения среднего уровня выбросов по бренду. Если компания нарушит эти нормы, то ее будут ждать большие штрафы.



Peugeot 308 GT



Peugeot 308 GT

Однако Peugeot не останется без горячих хэтчбеков. Следующее поколение 308 GTІ, которое дебютирует уже в 2020 году, будет иметь гибридный привод.



Peugeot 308 GTI



Peugeot 308 GTI

Также Peugeot хочет снизить количество опций для всех моделей. Это уменьшит их вес, а соответственно и улучшит экологичность.