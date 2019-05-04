Нові жорсткі екологічні норми змусили відмовитись французькій компанії Peugeot від двох відомих моделей авто.

Спортивні моделі компанії Peugeot – 308 GT і 308 GTI будуть видалені з лінійки виробника в кінці 2019 року.

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Все заради покращення середнього рівня викидів щодо бренду. Якщо компанія порушить ці норми, то на неї чекатимуть чималі штрафи.



Peugeot 308 GT



Peugeot 308 GT

Однак Peugeot не залишиться без гарячих хетчбеків. Наступна генерація 308 GTІ, яка дебютує вже у 2020 році, матиме гібридний привод.



Peugeot 308 GTI



Peugeot 308 GTI

Також Peugeot хоче знизити кількість опцій для усіх моделей. Це зменшить їхню вагу, а відповідно і покращити екологічність.