Седан и универсал 508 от специального подразделения Peugeot демонстрирует новый подход к созданию высокопроизводительных версий машин. В компании называют это Neo-Performance.

С помощью новых "заряженных" версий уже известных моделей Peugeot 508 и Peugeot 508 SW, бренд начинает новый раздел собственной истории. Предлагая идеальное сочетание спортивности и технологий, Peugeot заново изобретает понятие динамики и мощности, теперь обязательно с ответственностью перед окружающим миром – это и называют Neo-Performance.

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Peugeot 508 стал первым творением подразделения Sport Engineered. Дальше будет больше таких моделей. Оригинальную идентичность Peugeot 508 Sport Engineered создает передняя часть с тремя подсвеченными следам "когтей" в окраске Kryptonite. А задняя часть оформлена в духе Peugeot 504 Coupé.

Peugeot 508 Sport Engineered – не просто "горячий" или "заряженный" автомобиль, но также настоящая презентация технологий и квинтэссенция опыта инженеров подразделения Peugeot Sport, которые уже неоднократно доказывали свой профессионализм в самых разных задачах: победами в WRC, DAKAR, Pikes Peak, WEC (24 часа Ле-Ман), а также смелыми и технологическими концептом 208 FE 2013 (выбросы СО2 всего 46 г/км и разгон 0-100 км/ч за 8,2 секунды) и разработкой 308 R HYbrid в 2015 году (500 л.с., 720 Нм, разгон 0-100 км/ч за 4 секунды).

Одновременно с запуском нового лейбла, Peugeot объявляет о своем возвращении в Чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC в категории LMH (Le Mans Hypercar), начиная с 2022 года.

Peugeot 508 Sport Engineered – это самый мощный серийный автомобиль из когда-либо выпущенных брендом Peugeot. Силовая установка может развивать мощность до 360 л.с. и 520 Нм крутящего момента, благодаря грамотному сочетанию традиционного двигателя внутреннего сгорания и инновационного электропривода. Данная комбинация позволяет достичь почти мгновенного уровня реакции автомобиля на действия пилота и гарантирует беспрецедентные показатели на фоне всех прежних моделей бренда:

разгон 0-100 км/ч за 5,2 секунды;

прохождения 1000 метров со старта за 24,5 секунды;

ускорение 80-120 км/ч за 3 секунды;

максимальная скорость 250 км/ч (ограничена электроникой).

Фото: Peugeot 508 Sport Engineered / Peugeot

Шасси Peugeot 508 Sport Engineered были перенастроены на максимальное удовольствие от вождения и как можно четкую управляемость, при сохранении компромисса с высоким уровнем комфорта.

амортизаторы с возможностью работы в одном из трех режимов езды (Комфорт / Гибрид / Спорт)

заниженная посадка, расширенная колея колес на 24 мм спереди и 12 мм сзади;

установка на передних колесах 380-милимметровых тормозных дисков и 4-поршневых суппортов;

использование 20-дюймовых колесных дисков со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S.

С помощью переключателя на центральной консоли, пилот может выбрать один из пяти режимов движения:

Electric – для 100% электрического движения с запасом хода до 42 км (WLTP) на электроэнергии. Этот режим гарантирует доступ к "зеленым зонам" в центре европейских городов, а также обеспечивает хорошее ускорение в диапазоне 0-140 км/ч

Comfort – гибридный режим движения (с использованием и ДВС, и электромоторов), плюс максимально мягко настраиваемая подвеска;

Hybrid – универсальный режим движения, когда система автоматически выбирает использование ДВС или электромоторов для достижения оптимальной топливной экономичности, с оптимальными параметрами других систем (например, подвески и рулевого управления);

Sport – максимальная мощность в 360 л.с. для безграничного удовольствия вождения. В таком режиме силовая установка работает с максимальной отдачей, ДВС обеспечивает постоянную подзарядку аккумулятора, становится жестче подвеска и рулевое управление, реакция на педаль акселератора становится более острой;

4WD – режим полного привода для максимального уровня сцепления на скользкой дороге.

Новинка предлагает идеальное сочетание спортивности и технологий с рекордно-низкими выбросами CO2 и минимальным расходом горючего – 46 г/км (WLTP), что эквивалентно лишь 2,03 л на 100 км!

Новинка предлагает все вспомогательные системы, которые делают поездку более комфортной и спокойной: систему ночного видения, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, предупреждения о выезде из полосы движения, автоматическое экстренное торможение и тому подобное.

Внутри автомобиль предлагает знакомый дизайн кабины i-Cockpit с 10-дюймовым центральным дисплеем, а также особую отделку, недоступную для других исполнений Peugeot 508. Так, обивка сидений выполнена из комбинации кожи, трехмерной сетчатой ​​3D-ткани, а также мягкого приятного покрытия Alcantara. Аудиосистема FOCAL Hi-Fi входит в стандартную комплектацию автомобиля.

Аэродинамический дизайн кузова усиливают характерные особенности данной эксклюзивной версии:

спереди – заостренная решетка радиатора, развитые воздухозаборники, логотипы в цвете Kryptonite;

на боковинах – три декоративные наклейки и тройной "росчерк когтей" около колесной арки (для модели 508) или на переднем крыле (для модели 508 SW);

сзади – черные насадки на выхлопные трубы, центральный диффузор с черным глянцевым покрытием;

особые 20-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S, передние спортивные тормоза Peugeot Sport с окраской Kryptonite.

Новинка 508 Peugeot Sport Engineered доступна в трех цветах кузова: оригинальный серый Selenium, черный Perla Nera и белый Pearl. Все логотипы и обозначения выполнены в черном цвете, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели.

Автомобиль будет выпускаться во Франции, а заказать его у официальных дилеров можно будет с середины октября 2020 года (в зависимости от страны).