Седан та універсал 508 від спеціального підрозділу Peugeot демонструють новий підхід до створення високопродуктивних версій машин. У компанії називають це Neo-Performance.

За допомогою нових “заряджених” версій вже відомих моделей Peugeot 508 та Peugeot 508 SW, бренд починає новий розділ власної історії. Пропонуючи ідеальне поєднання спортивності і технологій, Peugeot заново винаходить поняття динаміки і потужності, тепер обов’язково з відповідальністю перед навколишнім світом – це й називають Neo-Performance.

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Peugeot 508 став першим творінням підрозділу Sport Engineered. Далі буде більше таких моделей. Оригінальну ідентичність Peugeot 508 Sport Engineered створює передня частина з трьома підсвіченими слідами “пазурів” в забарвленні Kryptonite. А задня частина оформлена в дусі Peugeot 504 Coupé.

Peugeot 508 Sport Engineered – не просто “гарячий” або “заряджений” автомобіль, але також справжня презентація технологій і квінтесенція досвіду інженерів підрозділу Peugeot Sport, котрі вже неодноразово доводили свій професіоналізм в самих різних завданнях: перемогами у WRC, DAKAR, Pikes Peak, WEC (24 години Ле-Ман), а також сміливими й технологічними концептом 208 FE 2013 року (викиди СО2 лише 46 г/км і розгін 0-100 км/год за 8,2 секунди) та розробкою 308 R HYbrid у 2015 році (500 к.с., 720 Нм, розгін 0-100 км/год за 4 секунди).

Одночасно із запуском нового лейбла, Peugeot оголошує про своє повернення в Чемпіонат світу з перегонів на витривалість WEC в категорії LMH (Le Mans Hypercar), починаючи з 2022 року.

Peugeot 508 Sport Engineered – це найпотужніший серійний автомобіль, з будь-коли випущених брендом Peugeot. Силова установка може розвивати потужність до 360 к.с. і 520 Нм крутного моменту, завдяки грамотному поєднанню традиційного двигуна внутрішнього згоряння і інноваційному електроприводу. Дана комбінація дозволяє досягти майже миттєвого рівня реакції автомобіля на дії пілота і гарантує безпрецедентні показники на тлі всіх колишніх моделей бренду:

розгін 0-100 км/год за 5,2 секунди;

проходження 1000 метрів зі старту за 24,5 секунди;

прискорення 80-120 км/год за 3 секунди;

максимальна швидкість 250 км/год (обмежена електронікою).

Фото: Peugeot 508 Sport Engineered / Peugeot

Шасі Peugeot 508 Sport Engineered було переналаштоване на максимальне задоволення від водіння та якмога чіткішу керованість, при збереженні компромісу з високим рівнем комфорту.

амортизатори з можливістю роботи в одному з трьох режимів їзди (Комфорт / Гібрид / Спорт);

занижена посадка, розширена колія коліс на 24 мм спереду і 12 мм ззаду;

установка на передніх колесах 380-мілімметрових гальмівних дисків і 4-поршневих супортів;

використання 20-дюймових колісних дисків зі спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S.

За допомогою перемикача на центральній консолі, пілот може вибрати один з п'яти режимів руху:

Electric – для 100% електричного руху з запасом ходу до 42 км (WLTP) на електроенергії. Цей режим гарантує доступ до “зелених зон” в центраї європейських міст, а також забезпечує гарне прискорення в діапазоні 0-140 км/год;

Comfort – гібридний режим руху (з використанням і ДВЗ, і електромоторів), плюс максимально м'яко налаштувана підвіска;

Hybrid – універсальний режим руху, коли система автоматично вибирає використання ДВЗ або електромоторів для досягнення оптимальної паливної економічності, з оптимальними параметрами інших систем (наприклад, підвіски і рульового управління);

Sport – максимальна потужність у 360 к.с. для безмежного задоволення водіння. В такому режимі силова установка працює з максимальною віддачею, ДВЗ забезпечує постійну підзарядку акумулятора, стає жорсткішою підвіска і рульове управління, реакція на педаль акселератора стає більш гострою;

4WD – режим повного приводу для максимального рівня зчеплення на слизькій дорозі.

Новинка пропонує ідеальне поєднання спортивності і технологій з рекордно-низькими викидами CO2 і мінімальною витратою пального – 46 г/км (WLTP), що еквівалентно лише 2,03 л на 100 км!

Новинка пропонує всі допоміжні системи, які роблять поїздку більш комфортною і спокійною: систему нічного бачення, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, попередження про виїзд зі смуги руху, автоматичне екстрене гальмування тощо.

Всередині автомобіль пропонує знайомий дизайн кабіни i-Cockpit з 10-дюймовим центральним дисплеєм, а також особливе оздоблення, недоступне для інших виконань Peugeot 508. Так, оббивка сидінь виконана з комбінації шкіри, тривимірної сітчастої 3D-тканини, а також м'якого приємного покриття Alcantara. Аудіосистема FOCAL Hi-Fi входить в стандартну комплектацію автомобіля.

Аеродинамічний дизайн кузова посилюють характерні особливості даної ексклюзивної версії:

спереду – загострена решітка радіатора, розвинені повітрозабірники, логотипи в кольорі Kryptonite;

на боковинах – три декоративні наліпки і потрійний “розчерк пазурів” близько колісної арки (для моделі 508) або на передньому крилі (для моделі 508 SW);

позаду – чорні насадки на вихлопні труби, центральний дифузор з чорним глянцевим покриттям;

особливі 20-дюймові колісні диски з шинами Michelin Pilot Sport 4S, передні спортивні гальма Peugeot Sport з забарвленням Kryptonite.

Новинка 508 Peugeot Sport Engineered доступна в трьох кольорах кузова: оригінальний сірий Selenium, чорний Perla Nera та білий Pearl. Усі логотипи і позначення виконані в чорному кольорі, щоб підкреслити спортивний характер моделі.

Автомобіль буде випускатись у Франції, а замовити його у офіційних дилерів можна буде з середини жовтня 2020 року (у залежності від країни).