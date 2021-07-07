Возвращение французского бренда в гонку на выносливость состоится уже в 2022 году.

Бренд Peugeot представляет новый 9X8: гиперкар нового поколения, созданный для спортивного дебюта в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Болид оснащен гибридной силовой установкой с полным приводом. Интересная деталь – отсутствие антикрыла.

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Высокоэффективный прототип идеально вписывается в стратегию Peugeot Neo-Performance, которая ориентирована как на дорожные, так и на трековые автомобили. Работа команды инженеров Peugeot Sport и дизайнеров Peugeot Design была согласована и взаимосвязана, как никогда раньше. Даже в сугубо функциональном салоне есть кое-что дизайнерское – сходство с фирменным i-Cockpit от дорожных машин Peugeot.

Peugeot 9x8 будет соревноваться в новом классе гиперкаров – высшей категории, которую FIA ввела вместо LMP1. Французский производитель говорит о массе инновационных технических решений, примененных при разработке и строительстве спортпрототипа. При этом каждая деталь 9X8 – максимально функциональна, потому что он создан лишь для одной, чрезвычайно важной задачи – для гонок.

Девятка в названии гиперкара указывает на преемственную связь с болидами 905 и 908, с которыми французский бренд получил чемпионские титулы в Ле-Мане в 1992, 1993 и 2009 годах. "X" символизирует гибридный полный привод, а восьмерка в конце роднит автомобиль со всеми актуальными гражданскими моделями бренда.

Разработчики сознательно лишили Peugeot 9X8 антикрыла, хотя правила FIA для класса LMH (Le Mans Hypercar) этого не требуют. Однако в правилах есть ограничения, связанные с необходимостью снижения затрат на конструкцию и французские инженеры придумали другой способ оптимизации аэродинамических характеристик. Какой именно – пока держат в тайне.

Фото: спортпрототип Peugeot 9X8 / Peugeot

Peugeot 9X8 оснащен 2,6-литровым бензиновым V6 с 90-градусным развалом, размещенным сзади, а спереди работает мотор-генератор с редуктором. Обороты распределяются между осями через семискоростную секвентальную коробку передач. Общая производительность установки составляет 500 киловатт или 680 л. с., Максимальные для своего класса. Гиперкар укомплектован 900-вольтовой батареей неизвестной емкости.

Компания Peugeot рассматривает гонки в Ле-Ман, как лабораторию для тестирования технологий электрификации и сокращения расхода топлива, которые в дальнейшем будут использованы в серийных машинах. Производитель даже обмолвился о том, что существует возможность появления дорожной версии 9X8, хотя подчеркивает, что четких планов на это пока нет.

Peugeot 9X8 должен выйти на свой первый старт в 2022 году и держаться на треке до 2025 года, пытаясь одержать победы в FIA WEC и, возможно, североамериканской серии IMSA.