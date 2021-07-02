Болид названый RE-X1 Kreisel создан на основе Fabia Rally2 Evo и является результатом сотрудничества между Skoda Motorsport, Skoda Austria, Kreisel Electric и Baumschlager Rallye & Racing.

Чешская марка отмечает 120 лет в автоспорте первым в своей истории электрическим раллийным автомобилем. Skoda RE-X1 Kreisel оснащен аккумуляторной батареей мощностью 52,5 кВт-ч и электрическим двигателем, который производит 350 лошадиных сил мощности больше, чем у Fabia Rally2 Evo с 1,6-литровым турбомотором, который имеет мощность в 290 к.сек.

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Для того чтобы вместить электрическую силовую установку, были проведены модификации кузова, в частности пола, чтобы установить литий-ионный аккумуляторный блок как можно ниже. Автомобиль также был оснащен новой подвеской и будет сопровождаться специальной зарядной станцией на 200 кВт во время соревнований.

Хотя автомобиль технически концептуален, он был омологизирован Австрийской федерацией автоспорта AMF (ÖAMTC). Это позволит автомобилю участвовать в чемпионате Австрии по ралли в конце этого месяца.

Фото: Skoda RE-X1 Kreisel / Skoda

Руководитель Skoda Motorsport Михал Грабанек сказал, что концепция является “захватывающим сочетанием традиционных технологий и технологий, ориентированных на будущее”, и отметил, что “автомобиль предлагает все возможности настройки Skoda Fabia Rally2 Evo последнего поколения, но с полностью электрическим силовым агрегатом”.