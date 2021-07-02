Болід названий RE-X1 Kreisel створений на основі Fabia Rally2 Evo і є результатом співпраці між Skoda Motorsport, Skoda Austria, Kreisel Electric та Baumschlager Rallye & Racing.

Чеська марка відзначає 120 років у автоспорті першим в своїй історії електричним ралійним автомобілем. Skoda RE-X1 Kreisel оснащений акумуляторною батареєю потужністю 52,5 кВт-год та електричним двигуном, що продукує 350 кінських сил потужності – більше, ніж у Fabia Rally2 Evo з 1,6-літровим турбомотором, який має потужність у 290 к.с.

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Для того, щоб вмістити електричну силову установку, були проведені модифікації кузову, зокрема підлоги, аби встановити літій-іонний акумуляторний блок якомога нижче. Автомобіль також був обладнаний новою підвіскою і буде супроводжуватися спеціальною зарядною станцією на 200 кВт під час змагань.

Хоча автомобіль є технічно концептуальним, він був омологізований Австрійською федерацією автоспорту AMF (ÖAMTC). Це дозволить автомобілю брати участь у чемпіонаті Австрії з ралі пізніше цього місяця.

Фото: Skoda RE-X1 Kreisel / Skoda

Керівник Skoda Motorsport Міхал Грабанек сказав, що концепція є “захоплюючим поєднанням традиційних технологій та технологій, орієнтованих на майбутнє”, і зазначив, що “автомобіль пропонує всі можливості налаштування Skoda Fabia Rally2 Evo останнього покоління, але з повністю електричним силовим агрегатом”.