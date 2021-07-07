Повернення французького бренду у перегони на витривалість відбудеться вже у 2022 році.

Бренд Peugeot представляє новий 9X8: гіперкар нового покоління, створений для спортивного дебюту в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість FIA WEC. Болід оснащений гібридною силовою установкою з повним приводом. Цікава деталь – відсутність антикрила.

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Високоефективний прототип ідеально вписується в стратегію Peugeot Neo-Performance, яка орієнтована як на дорожні, так і на трекові автомобілі. Робота команди інженерів Peugeot Sport і дизайнерів Peugeot Design була узгоджена і взаємопов'язана, як ніколи раніше. Навіть в суто функціональному салоні є дещо дизайнерське – подібність до фірмового i-Cockpit від дорожніх машин Peugeot.

Peugeot 9X8 змагатиметься у новому класі гіперкарів – вищій категорії, яку FIA ввела замість LMP1. Французький виробник говорить про масу інноваційних технічних рішень, застосованих при розробці та будівництві спортпрототипа. При цьому кожна деталь 9X8 – максимально функціональна, тому що він створений лише для одного, надзвичайно важливого завдання – для перегонів.

Дев'ятка у назві гіперкара вказує на спадкоємний зв'язок з болідами 905 і 908, з якими французький бренд здобув чемпіонські титули в Ле-Мані у 1992, 1993 та 2009 роках. “X” символізує гібридний повний привід, а вісімка в кінці ріднить автомобіль з усіма актуальними цивільними моделями бренду.

Розробники свідомо позбавили Peugeot 9X8 антикрила, хоча правила FIA для класу LMH (Le Mans Hypercar) цього не вимагають. Однак у правилах є обмеження, пов'язані з необхідністю зниження витрат на конструкцію і французькі інженери вигадали інший спосіб оптимізації аеродинамічних характеристик. Який саме – поки що тримають в таємниці.

Фото: спортпрототип Peugeot 9X8 / Peugeot

Peugeot 9X8 оснащений 2,6-літровим бензиновим V6 з 90-градусним розвалом, розміщеним ззаду, а спереду працює мотор-генератор з редуктором. Оберти розподіляються між осями через семишвидкісну секвентальну коробку передач. Загальна продуктивність установки складає 500 кіловат або 680 к.с., максимальні для свого класу. Гіперкар вкомплектований 900-вольтовою батареєю невідомої ємності.

Компанія Peugeot розглядає перегони в Ле-Ман, як лабораторію для тестування технологій електрифікації й скорочення витрат пального, які надалі будуть використані в серійних машинах. Виробник навіть обмовився про те, що існує можливість появи дорожньої версії 9X8, хоча підкреслює, що чітких планів на це поки немає.

Peugeot 9X8 повинен вийти на свій перший старт у 2022 році й триматись на треку до 2025 року, намагаючись здобути перемоги у FIA WEC та, можливо, північноамериканській серії IMSA.