Он весит всего 900 килограммов.

Швейцария вряд ли известна своими автопроизводителями, хотя по дорогам состоятельной европейской страны ездит огромное количество суперкаров. Швейцарец по имени Стефано Пикассо взялся изменить ситуацию и основал компанию Picasso Automotive, и у нее уже есть первый прототип.

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Первый пример суперкара готовится к первым дорожным тестам и, по плану, будет завершен к весне 2021 года. Новоявленный автопроизводитель называет Picasso PS-01 "сумасшедшим карбоновым автомобилем". Судя по тизерам, он имеет все, что нужно, чтобы присоединиться к списку современных суперкаров с мелким тиражом. Фотографии демонстрируют прототипы, которые разрабатываются в Лугано, Швейцария.

Кузов изготовлен сплошной 3,2-метровой панелью из углеродного волокна – утверждается, что это самый длинный в истории автомобилестроения карбоновый элемент. К тому же, задний подрамник также полностью карбоновый. И эта деталь использует инженерное вдохновение от выносливых автомобилей серии LMP2.

Picasso PS-01 будет иметь среднемоторное строение, но компания пока не раскрывает, какой именно агрегат будет приводить машину в движение. Отмечается лишь, что это будет твин-турбо V6 от "самых известных итальянских автомобилей" мощностью около 600 лошадиных сил.

У компании есть международный инвестор и уже есть несколько заказов. Стартап обозначил стратегию, которую определяет как "швейцарская точность, итальянская фантазия и мировые технологии".

Фото: Picasso PS-01 / Picasso Automotive/Motor1