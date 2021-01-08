Він важить лише 900 кілограмів.

Швейцарія навряд чи відома своїми автовиробниками, хоча по дорогах заможної європейської країни їздить величезна кількість суперкарів. Швейцарець на ім’я Стефано Пікассо узявся змінити ситуацію та заснував компанію Picasso Automotive, і в неї вже є перший прототип.

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Перший приклад суперкара готується до перших дорожніх тестів і, за планом, буде завершений до весни 2021 року. Новоявлений автовиробник називає Picasso PS-01 “найбожевільнішим карбоновим автомобілем”. Судячи з тизерів, він має все, що треба, аби приєднатися до списку сучасних суперкарів із дрібним тиражем. Фотографії демонструють прототипи, які розробляються в Лугано, Швейцарія.

Кузов виготовлений суцільною 3,2-метровою панеллю з вуглецевого волокна – стверджується, що це найдовший в історії автомобілебудування карбоновий елемент. До того ж, задній підрамник також повністю карбоновий. І ця деталь використовує інженерне натхнення від витривалих автомобілів серії LMP2.

Picasso PS-01 матиме середньомоторну будову, але компанія поки не розкриває, який саме агрегат буде приводити машину в рух. Зазначається лише, що це буде твін-турбо V6 від “найвідоміших італійських автомобілів” потужністю близько 600 кінських сил.

Компанія має міжнародного інвестора і вже є кілька замовлень. Стартап має стратегію, яку визначає як “швейцарська точність, італійська фантазія та світові технології”.

Фото: Picasso PS-01 / Picasso Automotive/Motor1