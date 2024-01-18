Автопарк 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ вырос сразу на десять новеньких пикапов Mitsubishi L-200, которые уже отправились в боевые подразделения.

Вместе с автомобилями поступили комплекты зимней резины и всевозможное оборудование. В частности, благотворители Фонда "Повернись живим" загрузили пикапы коробками, в которых были 20 дневных и 5 ночных квадрокоптеров с комплектами аккумуляторов и 20 тепловизоров.

Читайте также Германия удвоила военную помощь Украине: какую технику передадут

Все это произошло благодаря донату оператора ГТС Украины. Общая сумма этого транша достигла 13,2 миллиона гривен.

За день до этого Фонд компетентной помощи армии передал десяти инженерно-саперным группам 250-го Центра инженерной поддержки ВСУ десять таких же новеньких пикапов Mitsubishi L200 с дополнительными комплектами зимней резины и различного специализированного оборудования. Этот транш обошелся в 10,7 миллиона гривен.

Такую сумму удалось собрать благодаря взносу от сети мультимаркетов "Аврора". Эта компания в рамках проекта "Сохраним будущее сейчас" организовала на кассах магазинов добровольный сбор донатов.

Кроме автомобилей, саперы получили 10 наборов для дистанционного обезвреживания мин и подрывных машинок, столько же металлоискателей, 30 персональных и 10 групповых наборов для разминирования, 90 набедренных саперных наборов, 30 щупов и 10 омметров.

Также в кузова Mitsubishi загрузили коробки с гаджетами. К воинам L200 повезли 10 коптеров Autel EVO Nano+, 30 радиостанций Motorola, 10 планшетов с защитой и картами памяти. В кузов каждого из десяти пикапов также положили по две бухты специального провода.

Фото: Повернись живим