Автопарк 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зріс відразу на десять новеньких пікапів Mitsubishi L-200, які вже відправилися у бойові підрозділи.

Разом з автомобілями надійшли комплекти зимової гуми та усіляке обладнання. Зокрема, благодійники Фонду "Повернись живим" завантажили пікапи коробками, в яких були 20 денних та 5 нічних квадрокоптерів з комплектами акумуляторів і 20 тепловізорів.

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Все це сталося завдяки донату оператора ГТС України. Загальна сума цього траншу сягнула 13,2 мільйона гривень.

За день до цього Фонд компетентної допомоги армії передав десяти інженерно-саперним групам 250-го Центру інженерної підтримки ЗСУ десять таких же новеньких пікапів Mitsubishi L200 із додатковими комплектами зимової гуми та різного спеціалізовано обладнання. Цей транш обійшовся у 10,7 мільйона гривень.

Таку суму вдалося зібрати завдяки внеску від мережі мультимаркетів "Аврора". Ця компанія у рамках проєкту "Збережемо майбутнє зараз" організувала на касах магазинів добровільний збір донатів.

Окрім автомобілів, сапери отримали 10 наборів для дистанційного знешкодження мін і підривних машинок, стільки ж металошукачів, 30 персональних і 10 групових наборів для розмінування, 90 набедрених саперних наборів, 30 щупів і 10 омметрів.

Також в кузови Mitsubishi завантажили коробки з гаджетами. До воїнів L200 повезли 10 коптерів Autel EVO Nano+, 30 радіостанцій Motorola, 10 планшетів із захистом і картами пам’яті. В кузов кожного з десяти пікапів також поклали по дві бухти спеціального проводу.

Фото: Повернись живим