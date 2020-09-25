Чарли Мартин будет соревноваться на своей BMW M240i в чемпионате, в котором ранее пилотами были только мужчины. Чарли Мартин и сама раньше была мужчиной.

Это исторический момент, поскольку Чарли Мартин готовится войти в историю как первая гонщица-трансгендер в профессиональном автоспорте. Она выступит за команду Adrenalin-Motorsport в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.

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Гонщик Чарли Мартин из Англии принимал участие во многих гоночных сериях с 2006 года, в чемпионатах Hill Climb, Formula Renault, Ginetta GT5 и других. В эти выходные Мартин участвует в юбилейных 50-х гонках ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring впервые, после операции по смене пола.

“Я так рада участвовать в 24-часовых гонках на Нюрбургринге”, – говорит Мартин. "Это одна из самых больших гонок на выносливость года на трассе, которая славится своей сложностью и меняющимися условиями. Это также очень гордый момент для меня, как первой участницы-трансгендера в данной гонке. После такого безумного года этого могло бы так легко не случиться, и я благодарна за всю поддержку, которую я получила в подготовке меня к этому моменту, и за возможность сделать то, чего еще никогда не делалось”.

Помимо участия в гонке на Нюрбургринг, Мартин также объявила о своих планах выступить на болиде Praga R1 (голубой болид на фото) в чемпионате Britcar в следующем году. Мартин также надеется на участие в “24-х часах Ле-Мана” в будущем.

Фото: Чарли Мартин / Аutoblog

Кроме соревнований, Мартин – активистка движения ЛГБТ+. Она является послом Racing Pride, ее называют чемпионкой спорта из Стоунвола, а также доверенным лицом “Русалок” (благотворительная организация, которая направлена на помощь разнополым детям и их семьям).