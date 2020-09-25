Чарлі Мартін змагатиметься на своїй BMW M240i у чемпіонаті, в якому раніше пілотами були лише чоловіки. Чарлі Мартін і сама раніше була чоловіком.

Це історичний момент, оскільки Чарлі Мартін готується увійти в історію як перша гонщиця-трансгендер у професійному автоспорті. Вона виступить за команду Adrenalin-Motorsport у 24-годинній гонці на Нюрбургрінгу.

Також цікаво: Блогер замовив онлайн китайський електричний суперкар, а отримав непорозуміння на колесах: відео

Гонщик Чарлі Мартін з Англії брав участь у багатьох гоночних серіях з 2006 року, у чемпіонатах Hill Climb, Formula Renault, Ginetta GT5 та інших. Цими вихідними Мартін бере участь у ювілейних 50-х перегонах ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring вперше, після операції зі зміни статі.

“Я так рада брати участь у 24-годинних гонках на Нюрбургрінгу”, – каже Мартін. “Це одна з найбільших гонок на витривалість року на трасі, яка славиться своєю складністю та мінливими умовами. Це також дуже гордий момент для мене, як першої учасниці-трансгендера у цій гонці. Після такого шаленого року цього могло б так легко не трапитися, і я вдячна за всю підтримку, яку я отримала у підготовці мене до цього моменту, і за можливість зробити те, чого ще ніколи не робилося”.

Окрім участі в гонці на Нюрбургрінг, Мартін також оголосила про свої плани виступити на боліді Praga R1 (блакитний болід на фото) у чемпіонаті Britcar наступного року. Мартін також сподівається на участь у “24-х годинах Ле-Мана” в майбутньому.

Фото: Чарлі Мартін / Аutoblog

Окрім змагань, Мартін – активістка руху ЛГБТ+. Вона є послом Racing Pride, її називають чемпіонкою спорту з Стоунволу, а також довіреною особою “Русалок” (благодійна організація, яка спрямована на допомогу різностатевим дітям та їхнім сім'ям).