Тема Бэтмена может принести немало средств для Pininfarina. Прайс только что созданных продуктов стартует от нескольких миллионов долларов.

Компания Automobili Pininfarina создала новую линейку ультра-эксклюзивных автомобилей, которые черпают вдохновение из персоны Бэтмена, Брюса Уэйна. Две модели - B95 и Battista - отличаются уникальными элементами дизайна, чтобы вы почувствовали себя героем комиксов-миллиардером.

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Pininfarina создала две комплектации для своих двух автомобилей: Gotham и Dark Knight. Автомобили Gotham имеют кожаную обивку коричневого цвета, стежка центральной панели на заказ и швы коричневого цвета. Другая отделка использует черную алькантару, черную кожаную обивку и черно-золотистую контрастную строчку.

Gotham Battista имеет глянцевую краску Argento Vittorio на экстерьере и имеет крышу Nero Torino. Pininfarina подсветил свой знаковый логотип, обработав его матовым и полированным анодированным алюминием. Автомобиль имеет 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние легкосплавные диски с глянцевыми черными поверхностями и матово-черными дисками. Колеса B95 очень похожи на колеса Battista, имея матово-черные внутренние и глянцево-черные внешние кольца.

Каждый автомобиль имеет литий-ионную батарею емкостью 120,0 киловатт-часов, питающую четыре электродвигателя мощностью 1900 лошадиных сил. B95 и Battista могут разгоняться до сотни менее чем за две секунды. Дисплеи оснащены усовершенствованиями Wayne Enterprises и голосовыми инструкциями по образцу Альфреда Пенниворта.

Pininfarina также изменила аэродинамику Battista, добавив ему новые акульи плавники на задних дверях, отверстия жалюзи и задние карбоновые крылья. Он также имеет логотипы Wayne Enterprises на боковых юбках и крыше.

Pininfarina не сообщает, сколько могут стоить эти два специальных издания на тему Бэтмена, но Battista начинается с 2,2 миллиона долларов, а B95 стоит 4,8 миллиона долларов. Так что вам нужно быть таким же богатым, как Брюс Уэйн.