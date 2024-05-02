Тема Бетмена може принести чимало коштів для Pininfarina. Прайс щойно створених продуктів стартує від кількох мільйонів доларів.

Компанія Automobili Pininfarina створила нову лінійку ультра-ексклюзивних автомобілів, які черпають натхнення з персони Бетмена, Брюса Уейна. Дві моделі — B95 і Battista — відрізняються унікальними елементами дизайну, щоб ви відчули себе героєм коміксів-мільярдером.

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Pininfarina створила дві комплектації для своїх двох автомобілів: Gotham і Dark Knight. Автомобілі Gotham мають шкіряну оббивку коричневого кольору, стьобання центральної панелі на замовлення та шви коричневого кольору. Інше оздоблення використовує чорну алькантару, чорну шкіряну оббивку та чорно-золотисту контрастну строчку.

Gotham Battista має глянцеву фарбу Argento Vittorio на екстер’єрі та має дах Nero Torino. Pininfarina підсвітив свій знаковий логотип, обробивши його матовим і полірованим анодованим алюмінієм. Автомобіль має 20-дюймові передні та 21-дюймові задні легкосплавні диски з глянцевими чорними поверхнями та матово-чорними дисками. Колеса B95 дуже схожі на колеса Battista, маючи матово-чорні внутрішні та глянцево-чорні зовнішні кільця.

Кожен автомобіль має літій-іонну батарею ємністю 120,0 кіловат-годин, що живить чотири електродвигуни потужністю 1900 кінських сил. B95 і Battista можуть розганятися до сотні менш ніж за дві секунди. Дисплеї оснащені вдосконаленнями Wayne Enterprises і голосовими інструкціями за зразком Альфреда Пенніворта.

Pininfarina також змінила аеродинаміку Battista, додавши йому нові акулячі плавники на задніх дверях, отвори жалюзі та задні карбонові крила. Він також має логотипи Wayne Enterprises на бічних спідницях і даху.

Pininfarina не повідомляє, скільки можуть коштувати ці два спеціальні видання на тему Бетмена, але Battista починається з 2,2 мільйона доларів, а B95 коштує 4,8 мільйона доларів. Тож вам потрібно бути таким же багатим, як Брюс Вейн.