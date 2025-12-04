Pininfarina возродила оригинальный NSX так, как Honda никогда бы не решилась

В 1984 году Honda и Pininfarina создали концепт HP-X, который стал основой легендарного NSX. Теперь, спустя четыре десятилетия, итальянцы возвращаются к истокам - и делают то, что Honda сегодня вряд ли решилась бы реализовать. Как отмечает Carscoops, автомобиль уже продемонстрировали ограниченной группе потенциальных покупателей на Fuji Speedway в ноябре. Похоже, предварительные заказы уже открыты.

Читайте также: Honda показала полноприводный электрический мотоцикл

Tensei сохраняет культовые элементы NSX NA1, такие как выдвижные фары, черная крыша, фирменная задняя световая подпись и кольцеобразный спойлер. Однако, весь кузов - новый, изготовлен из углеродного волокна. Он шире, крепкий, с более глубокими воздухозаборниками и вентиляцией капота в стиле NSX-R. Кроме того, заметно переработаны пропорции: расширенная задняя колея и более сбалансированный силуэт устраняют главные “возрастные” проблемы оригинала.

Пока электромобили завоевывают рынок, Tensei остается верным духу 90-х, ведь имеет атмосферный V6 от Honda в паре с 6-ступенчатой МКПП, что однозначно будет выдавать больше мощности, чем 270–274 л.с. в версии NA1. Авто позиционируют как дорожный спорткар, хотя, следует также ожидать появление трекового варианта.

Также интересно: Honda готовит обновление HR-V 2027: как может измениться компактный кроссовер

Pininfarina сообщает, что полная презентация Tensei запланирована на первую половину 2026 года. И это еще не все, поскольку известно, что конкуренты из Italdesign уже готовят собственное “переосмысление” NSX. Именно поэтому 2025–2026 годы обещают быть золотыми для фанатов культового японского суперкара.