Pininfarina відродила оригінальний NSX так, як Honda ніколи б не наважилась

У 1984 році Honda та Pininfarina створили концепт HP-X, який став основою легендарного NSX. Тепер, через чотири десятиліття, італійці повертаються до джерел — і роблять те, що Honda сьогодні навряд чи наважилася б реалізувати. Як зазначає Carscoops, автомобіль уже продемонстрували обмеженій групі потенційних покупців на Fuji Speedway у листопаді. Схоже, попередні замовлення вже відкриті.

Tensei зберігає культові елементи NSX NA1, такі як висувні фари, чорний дах, фірмовий задній світловий підпис та кільцеподібний спойлер. Проте, весь кузов — новий, виготовлений із вуглецевого волокна. Він ширший, кремезніший, із глибшими повітрозабірниками й вентиляцією капота в стилі NSX-R. Крім того, помітно перероблені пропорції: розширена задня колія та більш збалансований силует усувають головні “вікові” проблеми оригіналу.

Поки електромобілі завойовують ринок, Tensei залишається вірним духу 90-х, адже має атмосферний V6 від Honda в парі з 6-ступеневою МКПП, що однозначно видаватиме більше потужності, ніж 270–274 к.с. у версії NA1. Авто позиціонують як дорожній спорткар, хоча, слід також очікувати появу трекового варіанту.

Pininfarina повідомляє, що повна презентація Tensei запланована на першу половину 2026 року. І це ще не все, оскільки відомо, що конкуренти з Italdesign уже готують власне “переосмислення” NSX. Саме тому 2025–2026 роки обіцяють бути золотими для фанатів культового японського суперкара.