Honda готує оновлення HR-V 2027: як може змінитися компактний кросовер

Першими про можливе глибше оновлення розповіли автори AutoYa Interior, які регулярно створюють CGI-концепти майбутніх моделей.

HR-V тільки оновили — але цифрові дизайнери хочуть більшого

Honda зараз переживає непоганий період у США: у жовтні 2025 року компанія продала 111 тисяч авто, а з початку року — понад 1,2 млн. Це на кілька відсотків більше, ніж торік. Щоб утримати темп, бренд показав оновлені Pilot, Passport та навіть повернув у шоуруми гібридний Prelude.

Але маркетологи й ринок добре знають: найбільші продажі Honda роблять компактні кросовери. Тож логічно, що увага аудиторії перемикалися на HR-V — модель, яку в США продають як більший аналог європейського HR-V і яка насправді є американською версією ZR-V.

Офіційне оновлення для моделі 2026 року було мінімальним: інші колеса, нові кольори та трохи більше екрану. Але прихильники японської марки вважають, що цього замало.

Яким може бути Honda HR-V 2027: уявлення дизайнерів

За задумом незалежних дизайнерів, оновлена HR-V отримує:

більшу і більш квадратну решітку радіатора — щось у стилі нового Pilot;

перероблений передній бампер із чіткішими лініями;

нові світлодіодні ДХВ з іншим малюнком.

Зміни в салоні виглядають ще радикальнішими. За візуалізацією, вся архітектура передньої панелі переходить на єдиний вертикальний мультимедійний блок — екран, який поєднує керування кліматом та медіа. Також може з’явитися нове кермо.



Звучить ефектно, але чи піде Honda на настільки серйозний редизайн? Це поки лише припущення, хоча сам вектор розвитку інтер’єрів у бренду саме такий — мінімум кнопок і простіші сенсорні інтерфейси.



Чи потрібне таке оновлення Honda?

Honda HR-V у нинішньому вигляді працює як масова модель для тих, хто хоче «щось на кшталт CR-V, але дешевше».

За логікою ринку, чим сучаснішим виглядатиме салон і мультимедіа, тим більше шансів для HR-V утримати популярність у 2027 році, особливо з огляду на те, що конкуренти (Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Hyundai Kona) активно цифровізуються.

Тож навіть якщо рендери AutoYa Interior залишаться лише творчим експериментом, напрямок вони демонструють правильний.