Honda готовит обновление HR-V 2027: как может измениться компактный кроссовер

Первыми о возможном более глубоком обновлении рассказали авторы AutoYa Interior, которые регулярно создают CGI-концепты будущих моделей.

HR-V только обновили - но цифровые дизайнеры хотят большего

Honda сейчас переживает неплохой период в США: в октябре 2025 года компания продала 111 тысяч авто, а с начала года - более 1,2 млн. Это на несколько процентов больше, чем в прошлом году. Чтобы удержать темп, бренд показал обновленные Pilot, Passport и даже вернул в шоурумы гибридный Prelude.

Но маркетологи и рынок хорошо знают: наибольшие продажи Honda делают компактные кроссоверы. Поэтому логично, что внимание аудитории переключалось на HR-V - модель, которую в США продают как больший аналог европейского HR-V, на самом деле являющаяся американской версией ZR-V.

Официальное обновление для модели 2026 года было минимальным: другие колеса, новые цвета и немного больше экрана. Но сторонники японской марки считают, что этого мало.

Каким может быть Honda HR-V 2027: представление дизайнеров

По замыслу независимых дизайнеров, обновленная HR-V получает:

более крупную и более квадратную решетку радиатора - что-то в стиле нового Pilot;

переработанный передний бампер с более четкими линиями;

новые светодиодные ДХО с другим рисунком.

Изменения в салоне выглядят еще более радикальными. По визуализации, вся архитектура передней панели переходит на единый вертикальный мультимедийный блок - экран, который объединяет управление климатом и медиа. Также может появиться новый руль.



Звучит эффектно, но пойдет ли Honda на столь серьезный редизайн? Это пока лишь предположение, хотя сам вектор развития интерьеров у бренда именно такой - минимум кнопок и более простые сенсорные интерфейсы.



Нужно ли такое обновление Honda?

Honda HR-V в нынешнем виде работает как массовая модель для тех, кто хочет "что-то вроде CR-V, но дешевле".

По логике рынка, чем современнее будет выглядеть салон и мультимедиа, тем больше шансов для HR-V удержать популярность в 2027 году, особенно учитывая то, что конкуренты (Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Hyundai Kona) активно цифровизируются.

Так что даже если рендеры AutoYa Interior останутся лишь творческим экспериментом, направление они демонстрируют правильное.