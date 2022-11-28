Дизайн от Pininfarina всегда был особенным и делал автомобили очень долго не стареющими. Возможно, такую роль он играет в дизайне телефонов, начав с футляров для них.

Концепция Ferrari 512 S Modulo, разработанная компанией Pininfarina, продолжает оказывать влияние на современные мировые производители. Итальянский дизайнерский дом хочет идти в ногу с современностью, в поисках вдохновения в прошлом, разрабатывая свой первый чехол для iPhone, вдохновленный концептуальным автомобилем, получившим награды.

Читайте также: Игровая установка Pininfarina выглядит как произведение искусства и стоит как настоящий спорткар

Ferrari 512 S Модуло

Разработанные Pininfarina чехлы для iPhone были созданы в сотрудничестве с Inkar. Он добавляет элементы, вдохновленные Modulo, которые мы видели в прошлом. Что еще лучше, эти чехлы для смартфонов очень эксклюзивны по сравнению с миллиардами пользователей Apple iPhone во всем мире.

По словам Инкара, на разработку этих чехлов для iPhone ушло два года, что позволило отточить детали с точностью до 0,1 мм. Элементы дизайна концептуального концепта Modulo, принадлежащего Glickenhaus, были включены в корпуса, любезно предоставленные дизайнером Pininfarina Паоло Лугаро, прежде всего с четкими изгибами автомобиля и уникальными 24 отверстиями в крышке двигателя. Корпуса производятся в Италии.

Чехлы можно заказать индивидуально: клиенты могут выбрать из пяти цветов, двух типов кожи для объектива и десяти пластин из кожи, натурального дерева, углеродного волокна и алюминия.

Будет сделано 99 корпусов для 13 Pro и 14 Pro каждый. Среди них всего пять представлены как эксклюзивные серебристые корпуса redline, которые имеют элемент дизайна, напоминающий красную полосу на боках Ferrari 512 S Modulo Concept. Каждый футляр будет иметь выгравированный серийный номер.

Цена чехлов для iPhone Inkar, разработанных Pininfarina, на момент написания этой статьи не разглашается.