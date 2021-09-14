Стилізована під автомобіль ігрова платформа називається Pininfarina Leggenda eClassic Simulator.

17 вересня на аукціоні у швейцарському Санкт-Моріці відбудуться торги за перший з дев’яти симуляторів, виготовлених автомобільною студією Pininfarina. Разом з симулятором покупець отримає членство в клубі eClassic.

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Установка Pininfarina Leggenda eClassic Simulator розроблена й виготовлена вручну Pininfarina на заводі компанії в італійському місті Камбіано. Тренажер для сим-рейсінгу розроблений Pininfarina за допомогою The Classic Car Trust і створений “для того, щоб повторити гострі відчуття від водіння класичного колекційного автомобіля”. За ціною, яка додає реалізму, треба сказати.

Форми сим-платформи виконані у стилі моделі Cisitalia 202 – двомісного спорткара 1940-х років. У комплекті з автентичним дерев’яним кермом Nardi, важелем ручної коробки передач, трьома педалями та старовинним хронометром Hanhart, інтегрованим у приладову панель, а також комфортним кріслом зі шкіряною оббивкою Marrone Tobacco Connolly, він має усі принади класичного автомобіля. Втім, “заводиться” симулятор кнопкою, а місце лобового скла займає великий вигнутий екран.

Разом з ігровою установкою власник отримує членство в клубі eClassic на три роки – онлайн-спільноті для любителів колекційних автомобілів. Це також включає тренування, перегони, неформальні групові поїздки та навіть навчання.

Найбільш приголомшливим аспектом цього лоту є його оцінна вартість: від 120 до 150 тисяч швейцарських франків (110–137 тисяч євро).

Фото: сим-платформа Pininfarina Leggenda eClassic Simulator / RM Sotheby's

До речі, свій тренажер для кіберспорту випускала і марка Aston Martin, він називається AMR-C01 і має вигляд аеродинамічної капсули, без чіткої стилізації під автомобіль, але з подібними формами. Британці випустять 150 таких ігрових платформ, а коштують вони навіть дешевше за Pininfarina Leggenda eClassic Simulator.