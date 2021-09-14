Стилизованная под автомобиль игровая платформа называется Pininfarina Leggenda eClassic Simulator.

17 сентября на аукционе в швейцарском Санкт-Морице состоятся торги за первый из девяти симуляторов, изготовленных автомобильной студией Pininfarina. Вместе с симулятором покупатель получит членство в клубе eClassic.

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Установка Pininfarina Leggenda eClassic Simulator разработана и изготовлена вручную Pininfarina на заводе компании в итальянском городе Камбиано. Тренажер для сим-рейсинге разработан Pininfarina с помощью The Classic Car Trust и создан “для того, чтобы повторить острые ощущения от вождения классического коллекционного автомобиля”. По цене, которая добавляет реализма, надо сказать.

Формы сим-платформы выполнены в стиле модели Cisitalia 202 – двухместного спорткара 1940-х годов. В комплекте с аутентичным деревянным рулем Nardi, рычагом ручной коробки передач, тремя педалями и старинным хронометром Hanhart, интегрированным в приборную панель, а также комфортным креслом с кожаной обивкой Marrone Tobacco Connolly, он имеет все прелести классического автомобиля. Впрочем, “заводится” симулятор кнопкой, а место лобового стекла занимает большой изогнутый экран.

Вместе с игровой установкой владелец получает членство в клубе eClassic на три года – онлайн-сообществе для любителей коллекционных автомобилей. Это также включает тренировки, гонки, неформальные групповые поездки и даже обучение.

Наиболее ошеломляющим аспектом этого лота является его оценочная стоимость: от 120 до 150 тысяч швейцарских франков (110-137 тысяч евро).

Фото: сим-платформа Pininfarina Leggenda eClassic Simulator / RM Sotheby's

Кстати, свой тренажер для киберспорта выпускала и марка Aston Martin, он называется AMR-C01 и имеет вид аэродинамической капсулы, без четкой стилизации под автомобиль, но с подобными формами. Британцы выпустят 150 таких игровых платформ, а стоят они даже дешевле Pininfarina Leggenda eClassic Simulator.