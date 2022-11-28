Дизайн від Pininfarina завжди був особливим та робив автомобілі такими, що дуже довго не старіють. Можливо таку роль він відіграє ц у дизайні телефонів, почавши з футлярів для них.

Концепція Ferrari 512 S Modulo, розроблена компанією Pininfarina, продовжує впливати на сучасні світові виробники. Італійський дизайнерський будинок хоче йти в ногу з сучасністю, шукаючи натхнення в минулому, розробляючи свій перший чохол для iPhone, натхненний концептуальним автомобілем, що отримав нагороди.

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Ferrari 512 S Modulo

Розроблені Pininfarina чохли для iPhone були створені у співпраці з Inkar. Він додає елементи, натхненні Modulo, які ми бачили в минулому. Що ще краще, ці чохли для смартфонів надзвичайно ексклюзивні порівняно з мільярдами користувачів Apple iPhone у всьому світі.

За словами Інкара, на розробку цих чохлів для iPhone пішло два роки, що дозволило відточити деталі з точністю до 0,1 мм. Елементи дизайну концептуального концепту Modulo, який належить Glickenhaus, були включені в корпуси, люб’язно надані дизайнером Pininfarina Паоло Лугаро, насамперед із чіткими вигинами автомобіля та унікальними 24 отворами в кришці двигуна. Корпуси виготовляються в Італії.

Чохли можна замовити індивідуально: клієнти можуть вибрати з п’яти кольорів, двох типів шкіри для об’єктива та десяти пластин зі шкіри, натурального дерева, вуглецевого волокна та алюмінію.

Буде виготовлено 99 корпусів для 13 Pro і 14 Pro кожен. Серед них лише п’ять представлені як ексклюзивні сріблясті корпуси redline, які мають елемент дизайну, що нагадує червону смугу на боках Ferrari 512 S Modulo Concept. Кожен із футлярів буде мати вигравіруваний серійний номер.

Ціна чохлів для iPhone Inkar, розроблених Pininfarina, на момент написання цієї статті не розголошується.