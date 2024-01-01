Пиратский клон украинской бронемашины "Варта" снова засветился в Сирии

Затрофеили машину на севере населенного пункта Хама. О таком знаковом захвате со ссылкой на OSINTdegender в Х-аккаунте рассказывает украинский специализированный ресурс Militarnyi.

Сообщается о захвате двух таких машин, одна из которых фигурировала в видео, обнародованном OSINTdegender.

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Эксперты склоняются к мнению, что на вооружении режима Асада таких машин мало. О сирийской SAV почти ничего не известно, в частности неизвестен их производитель и произведенное количество.

При этом они вспомнили первые фотографии бронемашин, появившиеся в 2019 году в российском сегменте интернета. Тогда снимки были использованы для дискредитации украинского оборонно-промышленного комплекса.

В частности от российских пропагандистов со ссылкой на сирийские медиа пошла массированная волна обвинений, что Украина в обход западных санкций якобы поставляет в Сирийскую Арабскую Республику бронетехнику.

Понятно, что поставок не было. Однако эксперты предполагают, что сирийские конструкторы просто списали дизайн украинской бронемашины "Варта". Это заметно даже далеким от автодизайна людям по чертам фронтальной части кузова – копирка практически один в один.

Однако специалисты "Милитарного" отличие все-таки нашли именно в передней части: капот имеет упрощенную форму, решетка радиатора получила шесть отверстий вместо пяти. Также у сирийской SAV несколько иное исполнение фар и бампера, упрощенные накладные крылья колесных арок, в другом месте расположены зеркала.

Вот так выглядят сирийская SAV (слева) и украинская "Варта" (справа) в парадной ливрее. Фото из открытых источников

В "Милитарном" также отмечают, что "из-за отсутствия соответствующих технологических мощностей сирийский клон имеет значительно упрощенные формы корпуса и выглядит непропорционально высоким".