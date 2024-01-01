Піратський клон української бронемашини "Варта" знову засвітився у Сирії

Затрофеїли машину на півночі населеного пункту Хама. Про таке знакове захоплення з посиланням на OSINTdegender в Х-акаунті розповідає український спеціалізований ресурс Militarnyi.

Повідомляється про захоплення двох таких машин, одна з яких фігурувала у відео, оприлюдненому OSINTdegender.

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Експерти схиляються до думки, що на озброєнні режиму Асада таких машин мало. Про сирійську SAV майже нічого не відомо, зокрема невідомий їхній виробник та вироблена кількість.

При цьому вони пригадали перші фотографії бронемашин, що з’явилися у 2019 році в російському сегменті інтернету. Тоді знімки були використані для дискредитації українського оборонно-промислового комплексу.

Зокрема від російських пропагандистів з посиланням на сирійські медіа пішла масована хвиля звинувачень, що Україна в обхід західних санкцій буцімто постачає у Сирійську Арабську Республіку бронетехніку.

Звісно, що постачань не було. Однак експерти припускають, що сирійські конструктори просто списали дизайн української бронемашини "Варта". Це помітно навіть далеким від автодизайну людям за рисами фронтальної частини кузова – копірка практично один в один.

Однак фахівці "Мілітарного" відмінність все-таки найшли саме у передній частині: капот має спрощену форму, решітка радіатора отримала шість отворів замість п’яти. Також у сирійській SAV дещо інше виконання фар та бамперу, спрощені накладні крила колісних арок, не там стоять дзеркала.

Ось так виглядають сирійська SAV (зліва) та українська "Варта" (праворуч) у парадній лівреї. Фото з відкритих джерел

В "Мілітарному" також зазначають, що "через відсутність відповідних технологічних потужностей сирійський клон має значно спрощені форми корпусу й виглядає непропорційно високим".