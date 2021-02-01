Зелень здания будет поглощать 14 тонн углекислого газа и производить 9 тонн кислорода в год, что эквивалентно одному гектару леса.

Две престижные архитектурные фирмы – Stefano Boeri Architetti и Diller Scofidio + Renfro, объединили усилия для создания амбициозной реконструкции здания, известного как "Пиреллино" или "Башня Пирелли" в Милане. Проект будет включать реконструкцию старой офисной башни и строительство рядом небоскреба, покрытого растениями, а также мостового перехода между ними, также с растениями.

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Проект под названием Pirelli 39 заказан по результатам международного архитектурного конкурса. Самым заметным аспектом является новая жилая башня. Пока непонятно, какой высоты будет новое здание, но известно, что на его фасаде будет размещено значительных 1 700 квадратных метров растительности. Причем растения были специально выбраны таким образом, чтобы их цвета менялись определенным образом, в зависимости от сезона.

Согласно пресс-релизу, зелень здания будет поглощать 14 тонн карбона и производить 9 тонн кислорода в год, что эквивалентно рециркуляции на одном гектаре леса. Для увеличения своей экологической чистоты, башня также будет получать 65 процентов общих потребностей в электроэнергии от солнечных панелей, а в ее конструкции будет использовано много натурального дерева.

Существующая офисная башня Pirellino, которая уже находится на территории, реконструируется, с целью повышения ее энергоэффективности и повышения способности противостоять сейсмической активности. Построена в 1950 году для "Пирелли", 127-метровая башня сейчас требует определенных работ и фактически не используется уже несколько лет, поскольку не соответствует действующим нормам безопасности ЕС.

Фото: проект Pirelli 39 / Stefano Boeri Architetti / New Atlas