Зелень будівлі поглинатиме 14 тонн вуглекислого газу і вироблятиме 9 тонн кисню на рік, що еквівалентно одному гектару лісу.

Дві престижні архітектурні фірми – Stefano Boeri Architetti та Diller Scofidio + Renfro, об'єднали зусилля для створення амбіційної реконструкції будівлі, відомої як “Пірелліно” або “Башта Піреллі” у Мілані. Проект включатиме реконструкцію старої офісної вежі та будівництво поряд хмарочоса, покритого рослинами, а також мостового переходу між ними, також із рослинами.

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Проект під назвою Pirelli 39 замовлений за результатами міжнародного архітектурного конкурсу. Найпомітнішим аспектом є нова житлова вежа. Поки незрозуміло, якою висотою буде нова будівля, але відомо, що на її фасаді буде розміщено значних 1700 квадратних метрів рослинності. Причому рослини були спеціально вибрані таким чином, аби їх кольори мінялись певним чином, залежно від сезону.

Згідно з прес-релізом, зелень будівлі поглинатиме 14 тонн карбону і вироблятиме 9 тонн кисню на рік, що еквівалентно рециркуляції на одному гектарі лісу. Для збільшення своєї екологічної чистоти, вежа також отримуватиме 65 відсотків загальних потреб у електроенергії від сонячних панелей, а в її конструкції буде використано багато натурального дерева.

Існуюча офісна вежа Pirellino, яка вже знаходиться на території, реконструюється, з метою підвищення її енергоефективності та підвищення здатності протистояти сейсмічній активності. Побудована у 1950 році для “Піреллі”, 127-метрова вежа зараз потребує певних робіт і фактично не використовується вже кілька років, оскільки не відповідає чинним нормам безпеки ЄС.

Фото: проект Pirelli 39 / Stefano Boeri Architetti / New Atlas