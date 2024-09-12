Платные или индивидуальные номера: в чем разница

К выбору номерных знаков для своего авто некоторые водители подходят достаточно щепетильно. Подбирают комбинацию цифр, которая нравится или легко запоминается. На улицах украинских городов можно встретить номерные знаки с четырьмя семерками, с цифровой комбинацией года основания Харькова или же индивидуальный номерной знак с надписью – "ПЕРЕМОГА".

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Однако иногда владельцы автомобилей путают разновидности номерных знаков и, например, не понимают разницу между индивидуальным номерным знаком и платной комбинацией. Мы решили напомнить, какие существуют типы номерных знаков в Украине.

Номерные знаки государственной регистрации

Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства, когда происходит их перерегистрация или первая регистрация на территории Украины. Такие номерные знаки содержат:

символ государственной принадлежности транспортного средства;

две буквы, которые обозначают регион, где происходят регистрационные действия;

четыре цифры;

две буквы серии.

Символ государственной принадлежности транспортного средства – это надпись "UA" и изображение флага Украины, размещены на фоне прямоугольника синего цвета, они располагаются слева.

Такие знаки могут содержать буквы и цифры двух цветов:

черного цвета – для всех типов автомобилей, прицепов, мотоциклов, мопедов;

зеленого цвета – для транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания.

В сервисных центрах МВД выдают как стандартные прямоугольные номерные знаки государственной регистрации, так и так называемые "американские", которые имеют более квадратную форму, чем "классические". Они созданы для автомобилей с неформатным местом закрепления.

Ориентировочная стоимость номерных знаков:

350 грн – спецпродукция для авто;

122 грн – спецпродукция для мототранспорта.

Подобрать и забронировать комбинацию номерных знаков можно в Кабинете водителя.

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр (платная комбинация)

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр являются платными, поскольку их стоимость учитывает стоимость металлической номерной базы и определенной комбинации цифр. Платные номерные знаки для легковых авто стоят от 4 800 до 96 000 грн. В частности, три одинаковые цифры не подряд (например "7077") будут стоить 4 800 грн, две последовательные пары одинаковых цифр ("3344") – 18 000 грн, комбинация из четырех единиц – 60 000 грн, комбинация "0007" – 96 000 грн.

Проверить стоимость платного номерного знака можно на сайте Главного сервисного центра МВД, а забронировать в Кабинете водителя.

Индивидуальные номерные знаки

Индивидуальный номерной знак – это дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто – 204 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов – 92,4 грн;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Автовладельцы могут заказать индивидуальные номерные знаки онлайн в Кабинете водителя или в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении.

Чтобы закрепить индивидуальные номерные знаки необходимо перерегистрировать авто в сервисном центре МВД и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов - от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины.