Платні або індивідуальні номери: у чому різниця

До вибору номерних знаків для свого авто деякі водії підходять досить педантично. Підбирають комбінацію цифр, яка подобається або легко запам’ятовується. На вулицях українських міст можна зустріти номерні знаки з чотирма сімками, з цифровою комбінацією року заснування Харкова або ж індивідуальний номерний знак з написом – «ПЕРЕМОГА».

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Однак інколи власники автівок плутають різновиди номерних знаків і, наприклад, не розуміють різницю між індивідуальним номерним знаком та платною комбінацією. Ми вирішили нагадати, які існують типи номерних знаків в Україні.

Номерні знаки державної реєстрації

Номерні знаки державної реєстрації отримують усі транспортні засоби, коли відбувається їх перереєстрація або перша реєстрація на території України. Такі номерні знаки містять:

символ державної належності транспортного засобу;

дві літери, які позначають регіон, де відбуваються реєстраційні дії;

чотири цифри;

дві літери серії.

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Символ державної належності транспортного засобу – це напис «UA» та зображення прапора України, розміщені на тлі прямокутника синього кольору, вони розташовуються зліва.

Такі знаки можуть містити літери та цифри двох кольорів:

чорного кольору – для всіх типів автомобілів, причепів, мотоциклів, мопедів;

зеленого кольору – для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

У сервісних центрах МВС видають як стандартні прямокутні номерні знаки державної реєстрації, так і так звані «американські», які мають більш квадратну форму, ніж «класичні». Вони створені для автомобілів з неформатним місцем закріплення.

Орієнтовна вартість номерних знаків:

350 грн – спецпродукція для авто;

122 грн – спецпродукція для мототранспорту.

Підібрати та забронювати комбінацію номерних знаків можна у Кабінеті водія.

Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр (платна комбінація)

Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр є платними, оскільки їх вартість враховує вартість металевої номерної бази та визначеної комбінації цифр. Платні номерні знаки для легкових авто коштують від 4 800 до 96 000 грн. Зокрема, три однакові цифри не поспіль (наприклад «7077») коштуватимуть 4 800 грн, дві послідовні пари однакових цифр («3344») – 18 000 грн, комбінація з чотирьох одиниць – 60 000 грн, комбінація «0007» – 96 000 грн.

Перевірити вартість платного номерного знаку можна на сайті Головного сервісного центру МВС, а забронювати у Кабінеті водія.

Індивідуальні номерні знаки

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Автовласники можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн Кабінеті водія або у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні.

Аби закріпити індивідуальні номерні знаки необхідно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС та отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України.