По еЧерге границу пересекли уже миллион раз, но физические очереди еще есть

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщает, что грузовики по предварительной записи в очередь проехали через границу в направлении Европы 927 тысяч раз, а автобусы – почти 81 тысяч раз. В обратном направлении водители выстраиваются в обычные очереди (колейки).

Только на двух пунктах пропуска с Польшей действуют похожие электронные очереди. Другие страны не имеют подобных систем предварительной записи. Поэтому водителям во время транспортных кризисов приходится ждать в машинах пересечения границы днями или неделями. В то же время со стороны Украины можно записаться в очередь и ждать ее прохождения дома.

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Водители легковых авто о таком комфорте только мечтают, ведь для них еЧерга недоступна, несмотря на заявления прошлого главы министерства и его заместителей. Поэтому во время праздников, когда есть много желающих пересечь границу, женщины с детьми в легковых автомобилях вынуждены ждать в очередях на пересечение несколько часов, а то и суток.

Статистику пересечения по онлайн-записи возглавляют транспортные средства, пересекшие пункты пропуска с Польшей. Таких случаев было более полумиллиона – 551 тысяча. МАПП с Румынией - прошли более 180 тысяч раз, а с Молдовой - более 120 тысяч.

Для легковых авто еЧерга так и не заработала. Инфографика: Минобновления

Пункты пропуска на других направлениях были не так активны, но и там простоя не наблюдалось. В Венгрию по еЧерге записались владельцы 102 тысяч машин грузового и пассажирского сегмента, а в Словакию – почти 54 тысячи.

Всего в системе зарегистрировалось более 100 тысяч уникальных пользователей из разных стран – водителей и перевозчиков. При этом приложение еЧерга на телефон было загружено более 84 тысяч раз.