За єЧергою кордон перетнули вже мільйон разів, але фізичні черги ще є

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляє, що вантажівки за попереднім записом єЧерга проїхали через кордон в напрямку Європи 927 тисяч разів, а автобуси – майже 81 тисяч раз. У зворотньому напрямку водії шикуються в звичайні черги (колейки).

Лише на двох пунктах пропуску з Польщею діють схожі електронні черги. Інші країни не мають подібних систем попереднього запису. Тому водіям під час транспортних криз доводиться чекати в машинах перетину кордону днями або тижнями. Водночас зі сторони України можна записатись в чергу та чекати її проходження вдома.

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Водії легкових авто про такий комфорт лише мріють, адже для них ЄЧерга недоступна, попри заяви минулого очільника міністерства та його заступників. Тому під час свят, коли є багато бажаючих перетнути кордон, жінки з дітьми в легкових автомобілях вимушені чекати в чергах на перетин кілька годин, а то і діб.

Статистику перетину за онлайн-записом очолюють транспортні засоби, що перетнули пункти пропуску з Польщею. Таких випадків було понад півмільйона – 551 тисяча. МАПП з Румунією — пройшли понад 180 тисяч раз, а з Молдовою — більш як 120 тисяч.

Для легкових авто єЧерга так і не запрацювала. Інфографіка: Мінвідновлення

Пункти пропуску на інших напрямках були не такі активні, але й там простою не спостерігалося. В Угорщину за єЧергою записалися власники 102 тисяч машин вантажного та пасажирського сегмента, а до Словаччини – майже 54 тисячі.

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч унікальних користувачів з різних країн – водіїв та перевізників. При цьому застосунок єЧерга на телефон був завантажений понад 84 тисячі разів.