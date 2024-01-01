По программе экстренного восстановления Днепр получил погрузчики Komatsu

Машины пришли на замену старой технике, уже отработавшей свой ресурс. На это указывает пресс-служба мэрии.

Обновление парка технологического транспорта для общества приобретает большое значение, поскольку враг продолжает наносить ущерб как транспортной инфраструктуре почти миллионного города, так и жилому сектору, промышленным объектам.

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Привлекательность погрузчиков Komatsu WA320 в их большой производительности. За один подход эта машина способна взять от 2,7 до 3,6 кубометра песка или щебня.

Силовой потенциал машины с гидростатической трансмиссией обеспечивает дизельный 170 сильный 6,69-литровый двигатель Komatsu SAA6D107E-1. Этого достаточно для продуктивной работы рабочего органа и ходовой.

Фронтальные погрузчики Komatsu WA320 имеют нулевую наработку. Фото: мэрия Днепра

Машины для общины Днепра закуплены за счет японской грантовой помощи Программы экстренного восстановления, предоставляемой Японским агентством международного сотрудничества (JICA).