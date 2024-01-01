Японцы передали в Днепр огромный экскаватор с клешней-ножницами: для чего эта техника

Гусеничная машина на базе экскаватора Komatsu PC390 HRD была хорошо заметна среди доставленных пяти единиц колесных и гусеничных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков. Это один из самых результативных демонтажных операционистов в сегменте 50-тонных машин.

Об обновке известила мэрия Днепра.

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Мощный двигатель с потенциалом 202 кВт / 271 л.с. при 1950 об/мин питает гидравлическую насосную станцию, обслуживающую ходовую базу и рабочие органы – стрелу, навесную атрибутику, а также цилиндры изменения наклона кабины. Вес машины в зависимости от выбранной навески может колебаться от 45,7 до 61,8 тоны.

В комплекте к 24-метровой стреле идут массивные гидравлические ножницы Rotar Ramplifier, что легко перекусывают бетонные плиты перекрытия, маршевые лестницы, не говоря уже о чугунных батареях, трубах и мелкой арматуре.

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Также переданы гусеничные экскаваторы Hitachi Zaxis 210 LCH, фронтальный погрузчик Komatsu WA320, описание которых мы уже неоднократно подавали, в т.ч. в отражении поставок правительства Японии и японского агентства международного сотрудничества JICA.

Вся полученная техника будет введена в эксплуатацию для разбора завалов, произошедших от вражеских атак на город. Ведь после обстрелов в областном центре увеличилось количество объектов демонтажа и образовалось много строительного мусора, который нужно вывозить и рециклинговать.

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Пришла новая техника и в громады области, о чем сообщила ОВА Днепропетровщины. Для своевременной подготовки городов и сел к зиме за областной счет закуплені погрузчики, экскаваторы и автокраны. В общем приобретено и передано на места 15 единиц коммунальной техники.

Громады уже начинают вводить новенькие машины в работу. В основном это ремонт водо- и теплосети, благоустройство дорог, строительство хранилищ и тому подобное. На тех территориях, страдающих от вражеских атак, техника будет привлечена для ликвидации их последствий.

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"Наша громада постоянно страдает от обстрелов. Побита коммунальная техника. Страдает частный сектор. После ударов нужно оперативно ликвидировать последствия, убирать строительный мусор. Поэтому полученный трактор-погрузчик пригодится", – поделился председатель Червоногригорьевского поселкового совета Максим Прокопенко.

Также в громады области для предприятий водо- и теплоснабжения передано 48 генераторов различной мощности. Благодаря международным партнерам, за счет которых приобретены эти энергоустановки, а также тепловые пушки и масляные обогреватели для учреждений образования и медицины, объекты социальной сферы продолжат работу даже в условиях отсутствия света.