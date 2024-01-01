Японці передали в Дніпро величезний екскаватор з клешнею-ножицями: для чого він потрібен

Гусенична машина для на базі екскаватора Komatsu PC390 HRD була добре помітна з-поміж доставлених п’яти одиниць колісних та гусеничних екскаваторів й екскаваторів-навантажувачів. Це один з найрезультативніших демонтажних операціоністів у сегменті 50-тонних машин.

Про обновку сповістила мерія Дніпра.

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Потужний двигун з потенціалом 202 кВт / 271 к.с. при 1950 об/хв живить гідравлічну насосну станцію, що обслуговує ходову базу та робочі органи – стрілу, навісну атрибутику, а також циліндри зміни нахилу кабіни. Вага машини залежно від вибраної навіски може коливатися від 45,7 до 61,8 тони.

У комплекті до 24-метрової стріли йдуть масивні гідравлічні ножиці Rotar Ramplifier, що легко перекушують бетонні плити перекриття, маршові сходи, не кажучи вже про чавунні батареї, труби та дрібну арматуру.

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Також передано гусеничні екскаватори Hitachi Zaxis 210 LCH, фронтальний навантажувач Komatsu WA320, опис яких ми вже неодноразово подавали, в т.ч. у відображенні постачань уряду Японії та японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Вся отримана техніка буде уведена в експлуатацію для розбору завалів, що сталися від ворожих атак на місто. Адже після обстрілів в обласному центрі побільшало об’єктів демонтажу та утворилося багато будівельного сміття, яке потрібно вивозити та рециклінгувати.

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Прийшла нова техніка і в громади області, про що сповістила ОВА Дніпропетровщини. Для своєчасної підготовки міст і сіл до зими обласним коштом закуплено навантажувачі, екскаватори та автокрани. Загалом придбано і передано на місця 15 одиниць комунальної техніки.

Громади вже починають вводити новенькі машини в роботу. В основному це ремонт водо- і тепломережі, впорядкування доріг, будівництво сховищ тощо. На тих територіях, що потерпають від ворожих атак, техніка буде залучена для ліквідації їх наслідків.

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"Наша громада постійно потерпає від обстрілів. Побита комунальна техніка. Потерпає приватний сектор. Після ударів потрібно оперативно ліквідовувати наслідки, прибирати будівельне сміття. Тому отриманий трактор-навантажувач стане в пригоді", – поділився голова Червоногригорівської селищної ради Максим Прокопенко.

Також в громади для підприємств водо- і теплопостачання передано 48 генераторів різної потужності. Завдяки міжнародним партнерам, коштом яких придбано ці енергоустановки, а також теплові гармати й масляні обігрівачі для закладів освіти та медицини, об’єкти соціальної сфери продовжать роботу навіть в умовах відсутності світла.