За програмою екстреного відновлення Дніпро отримав навантажувачі Komatsu

Машини прийшли на заміну старій техніці, що вже відпрацювала свій ресурс. На це вказує пресслужба мерії.

Оновлення парку технологічного транспорту для громади набуває великого значення, оскільки ворог продовжує чинити шкоду як транспортній інфраструктурі майже мільйонного міста, так і житловому сектору, промисловим об’єктам.

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Привабливість навантажувачів Komatsu WA320 в їх великій продуктивності. За один підхід ця машина спроможна взяти від 2,7 до 3,6 кубометра піску чи щебня.

Силовий потенціал машини з гідростатичною трансмісією забезпечує дизельний 170 сильний 6,69-літровий двигун Komatsu SAA6D107E-1. Цього достатньо для продуктивної роботи робочого органу та ходової.

Фронтальні навантажувачі Komatsu WA320 мають нульове напрацювання. Фото: мерія Дніпра

Машини для громади Дніпра закуплені коштом японської грантової допомоги Програми екстреного відновлення, що надається Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).