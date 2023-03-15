Всего 4 из 13 современных среднеразмерных кроссоверов удачно справились с новым краш-тестом американских страховщиков. Многие модели не обеспечивают должной защиты задних пассажиров.

Эксперты по безопасности представили новый краш-тест для задних пассажиров, с которым справились далеко не все среднеразмерные кроссоверы. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

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Страховой институт безопасности дорожного движения США намерен подтолкнуть автопроизводителей привнести большую инновацию для защиты задних пассажиров. Для этого были разработаны новые испытания.

Новый краш-тест посвящен безопасности задних пассажиров в случае лобовых столкновений и использует манекен, имитирующий 12-летнего ребенка. В результате 9 из 13 среднеразмерных кроссоверов получили самые низкие оценки.

Из всех протестированных автомобилей только четыре смогли удержать свою общую оценку безопасности. Этими моделями стали Ford Explorer, Subaru Ascent, Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E.

В тесте важно, чтобы ремни безопасности оставались правильно расположенными, а боковые шторки безопасности работали так, как было задумано. В то же время средства защиты не должны давить на грудь пассажиров, чтобы не травмировать ее.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee получил самые низкие оценки безопасности головы и шеи. Четырехдверный Jeep Wrangler получил по этим критериям оценку "неуд".

Новые Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-9 и Nissan Murano показали себя хорошо в защите водителя и переднего пассажира, но не справились с безопасностью задних пассажиров.